"Україна не програє". Зеленський оцінив ситуацію на фронті

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна швидше продовжить воювати далі, ніж погодиться на невигідну для неї мирну угоду. Окрім того, він не вважає, що армія РФ перемагає на полі бою.
Головні тези:
- Зеленський заявив, що він розуміє мотивацію Трампа у мирних переговорах.
- Попри це, президент не готовий нехтувати інтересами України.
Зеленський оцінив хід мирних перемовин
На переконання українського лідера, для президента США Дональда Трампа саме завершення російсько-української війни стане найбільшою перемогою.
Саме тому очільник Білого дому хоче це зробити поквапом — до проміжних виборів у Штатах.
Наразі Володимир Зеленський не плекає марних надій на те, що Трамп буде схиляти диктатора Путіна до поступок.
Як стверджує автор нового інтерв'ю з президентом України Саймон Шустер, його візаві демонструє рису, яка роками, а то й десятиліттями, була основною рисою його характеру — “вперту, іноді дратівливу звичку чинити опір зовнішньому тиску”.
Саймон Шустер також додав, що український лідер налаштований боротися доти, доки його країна не отримає справедливий мир.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-