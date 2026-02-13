"Україна не програє". Зеленський оцінив ситуацію на фронті
Категорія
Політика
Дата публікації

"Україна не програє". Зеленський оцінив ситуацію на фронті

Зеленський оцінив хід мирних перемовин
Read in English
Джерело:  The Atlantic

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна швидше продовжить воювати далі, ніж погодиться на невигідну для неї мирну угоду. Окрім того, він не вважає, що армія РФ перемагає на полі бою.

Головні тези:

  • Зеленський заявив, що він розуміє мотивацію Трампа у мирних переговорах.
  • Попри це, президент не готовий нехтувати інтересами України.

Зеленський оцінив хід мирних перемовин

На переконання українського лідера, для президента США Дональда Трампа саме завершення російсько-української війни стане найбільшою перемогою.

Саме тому очільник Білого дому хоче це зробити поквапом — до проміжних виборів у Штатах.

Наразі Володимир Зеленський не плекає марних надій на те, що Трамп буде схиляти диктатора Путіна до поступок.

Як стверджує автор нового інтерв'ю з президентом України Саймон Шустер, його візаві демонструє рису, яка роками, а то й десятиліттями, була основною рисою його характеру — “вперту, іноді дратівливу звичку чинити опір зовнішньому тиску”.

Зеленський заявив мені, що він краще не укладатиме жодної угоди, ніж змусить свій народ прийняти невигідну, — розповів журналіст.

Саймон Шустер також додав, що український лідер налаштований боротися доти, доки його країна не отримає справедливий мир.

"Україна не програє", — наголосив Зеленський, коли я попросив його оцінити ситуацію на полі бою.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Японія купуватиме для України нелетальне обладнання
Японія допомагатиме Силам оборони України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Європа вимагатиме від Путіна поступок для завершення війни
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили район зосередження і склад боєприпасів армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?