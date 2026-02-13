"Україна не програє". Зеленський оцінив ситуацію на фронті

За словами глави держави Володимира Зеленського, Україна швидше продовжить воювати далі, ніж погодиться на невигідну для неї мирну угоду. Окрім того, він не вважає, що армія РФ перемагає на полі бою.

Зеленський оцінив хід мирних перемовин

На переконання українського лідера, для президента США Дональда Трампа саме завершення російсько-української війни стане найбільшою перемогою.

Саме тому очільник Білого дому хоче це зробити поквапом — до проміжних виборів у Штатах.

Наразі Володимир Зеленський не плекає марних надій на те, що Трамп буде схиляти диктатора Путіна до поступок.

Як стверджує автор нового інтерв'ю з президентом України Саймон Шустер, його візаві демонструє рису, яка роками, а то й десятиліттями, була основною рисою його характеру — “вперту, іноді дратівливу звичку чинити опір зовнішньому тиску”.

Зеленський заявив мені, що він краще не укладатиме жодної угоди, ніж змусить свій народ прийняти невигідну, — розповів журналіст. Поширити

Саймон Шустер також додав, що український лідер налаштований боротися доти, доки його країна не отримає справедливий мир.