38 млрд долл для Украины. Какую помощь получат Силы обороны

Министр обороны Украины Михаил Федоров впервые подробно раскрыл результаты одного из самых успешных "Рамштайнов", который состоялся 12 февраля. В его рамках было договорено о выделении масштабной помощи для сил обороны в размере 38 миллиардов долларов на 2026 год.
Главные тезисы
- Союзники согласовали один из самых больших бюджетов в поддержку Украины.
- Федоров рассказал, какую помощь выделит каждая страна.
Союзники пообещали Украине масштабную помощь
По словам Федорова, речь идет о более чем 6 млрд долл. в конкретных пакетах помощи, в том числе около 2,5 млрд на украинские дроны, более 500 млн на PURL, 2 млрд на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские способности и другие направления.
На этом фоне глава ведомства раскрыл конкретные договоренности с союзниками по итогам "Рамштайна":
Британия обещает 500 млн фунтов стерлингов на ПВО и вносит вклад в 150 млн на инициативу PURL. В общей сложности Лондон выделит 3 млрд на военную помощь Украине в 2026 году;
Германия дает около 1 млрд евро на закупку дронов для Украины, профинансирует проект "купола" ПВО над нашими городами и проект дроново-штурмовых подразделений в пределах своего бюджета на помощь Украине в размере 11,5 млрд евро;
Норвегия готова предоставить 7 млрд долл., из которых 1,4 млрд на дроны, 700 млн на ПВО, 200 млн на артиллерию, 125 млн на PURL;
Нидерланды обещают выделить как минимум 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и анонсировали вклад в 90 млн евро на PURL;
Бельгия выделяет 1 млрд евро на военную помощь;
Швеция объявила о своем вкладе в размере 1,2 млрд евро и 100 млн на PURL. В общей сложности речь идет о 3,7 млрд в 2026 году;
Дания в этом году обещает до 2 млрд долл. финансовой поддержки;
Испания выделяет 1,2 млрд. в 2026 году;
Канада дает 50 млн долл. на «датскую модель» и 45 млн на медицинскую поддержку;
Исландия выделяет 8 млн. евро в инициативу PURL и выделяет 2,4 млн. на закупку вооружения через NSATU trust fund;
Литва обещает 265 млн долл. в 2026 году;
Латвия предоставит не менее 0,25% ВВП в поддержку Украины;
Эстония также выделяет не менее 0,25% собственного ВВП на усиление обороны Украины;
Австралия уже подтвердила новый вклад в инициативу PURL;
Португалия анонсировала взносы в PURL и «чешскую инициативу», передачу бронетехники и дронов в рамках программы SAFE;
Турция обещает помочь усилить украинскую ПВО;
Словения готова выделить 5 млн долл. на помощь для ВСУ.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-