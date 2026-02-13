38 млрд долл для Украины. Какую помощь получат Силы обороны
38 млрд долл для Украины. Какую помощь получат Силы обороны

Министр обороны Украины Михаил Федоров впервые подробно раскрыл результаты одного из самых успешных "Рамштайнов", который состоялся 12 февраля. В его рамках было договорено о выделении масштабной помощи для сил обороны в размере 38 миллиардов долларов на 2026 год.

  • Союзники согласовали один из самых больших бюджетов в поддержку Украины.
  • Федоров рассказал, какую помощь выделит каждая страна.

Союзники пообещали Украине масштабную помощь

По словам Федорова, речь идет о более чем 6 млрд долл. в конкретных пакетах помощи, в том числе около 2,5 млрд на украинские дроны, более 500 млн на PURL, 2 млрд на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские способности и другие направления.

По заданию Президента договорились с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет к Patriot со своих складов. Благодарю партнеров за эту инициативу.

На этом фоне глава ведомства раскрыл конкретные договоренности с союзниками по итогам "Рамштайна":

  1. Британия обещает 500 млн фунтов стерлингов на ПВО и вносит вклад в 150 млн на инициативу PURL. В общей сложности Лондон выделит 3 млрд на военную помощь Украине в 2026 году;

  2. Германия дает около 1 млрд евро на закупку дронов для Украины, профинансирует проект "купола" ПВО над нашими городами и проект дроново-штурмовых подразделений в пределах своего бюджета на помощь Украине в размере 11,5 млрд евро;

  3. Норвегия готова предоставить 7 млрд долл., из которых 1,4 млрд на дроны, 700 млн на ПВО, 200 млн на артиллерию, 125 млн на PURL;

  4. Нидерланды обещают выделить как минимум 0,25% ВВП на оборону Украины в 2026 году и анонсировали вклад в 90 млн евро на PURL;

  5. Бельгия выделяет 1 млрд евро на военную помощь;

  6. Швеция объявила о своем вкладе в размере 1,2 млрд евро и 100 млн на PURL. В общей сложности речь идет о 3,7 млрд в 2026 году;

  7. Дания в этом году обещает до 2 млрд долл. финансовой поддержки;

  8. Испания выделяет 1,2 млрд. в 2026 году;

  9. Канада дает 50 млн долл. на «датскую модель» и 45 млн на медицинскую поддержку;

  10. Исландия выделяет 8 млн. евро в инициативу PURL и выделяет 2,4 млн. на закупку вооружения через NSATU trust fund;

  11. Литва обещает 265 млн долл. в 2026 году;

  12. Латвия предоставит не менее 0,25% ВВП в поддержку Украины;

  13. Эстония также выделяет не менее 0,25% собственного ВВП на усиление обороны Украины;

  14. Австралия уже подтвердила новый вклад в инициативу PURL;

  15. Португалия анонсировала взносы в PURL и «чешскую инициативу», передачу бронетехники и дронов в рамках программы SAFE;

  16. Турция обещает помочь усилить украинскую ПВО;

  17. Словения готова выделить 5 млн долл. на помощь для ВСУ.

