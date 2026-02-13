38 млрд долл для Украины. Какую помощь получат Силы обороны

Министр обороны Украины Михаил Федоров впервые подробно раскрыл результаты одного из самых успешных "Рамштайнов", который состоялся 12 февраля. В его рамках было договорено о выделении масштабной помощи для сил обороны в размере 38 миллиардов долларов на 2026 год.

Союзники пообещали Украине масштабную помощь

По словам Федорова, речь идет о более чем 6 млрд долл. в конкретных пакетах помощи, в том числе около 2,5 млрд на украинские дроны, более 500 млн на PURL, 2 млрд на ПВО, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские способности и другие направления.

По заданию Президента договорились с рядом европейских партнеров о срочной поставке ракет к Patriot со своих складов. Благодарю партнеров за эту инициативу. Михаил Федоров Министр обороны Украины

На этом фоне глава ведомства раскрыл конкретные договоренности с союзниками по итогам "Рамштайна":