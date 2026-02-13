Российские оккупанты убили троих братьев в Краматорске
Российские оккупанты убили троих братьев в Краматорске

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Россияне убили родных братьев в Донецкой области
Read in English
Читати українською

Утром 13 февраля стало известно, что армия РФ ударила по дому, где жила семья. Согласно последним данным, трое братьев погибли, их мама и бабушка получили ранения.

Главные тезисы

  • У пострадавших диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы.
  • Уже начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления.

Россияне убили родных братьев в Донецкой области

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, новое военное преступление солдаты РФ совершили 12 февраля 2026 года в 21:15.

В это время российские захватчики совершили очередную атаку на Краматорск. Под удар врага снова попал жилой сектор.

Фото: Donetsk_obl_prokuratura

По словам представителей местных властей, в результате прямого попадания средства поражения в частный дом погибли двое 19-летних юношей и их 8-летний брат.

Более того, указано, что получили телесные повреждения 43-летняя мать погибших парней и 65-летняя бабушка.

Фото: Donetsk_obl_prokuratura

У женщин диагностированы минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки, позвоночника, руки, а также контузией. Пострадавшим предоставлена квалифицированная медицинская помощь. Тип оружия устанавливается.

Фото: Donetsk_obl_prokuratura

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

