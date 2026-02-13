Російські окупанти убили трьох братів у Краматорську

Вранці 13 лютого стало відомо, що армія РФ ударила по будинку, де мешкала родина. Згідно з останніми даними, троє братів загинули, їхні мама та бабуся дістали поранення.

Росіяни вбили рідних братів на Донеччині

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, новий воєнний злочин солдати РФ скоїли 12 лютого 2026 року о 21:15.

Саме тоді російські загарбники здійснили чергову атаку на Краматорськ. Під удар ворога знову потрапив житловий сектор.

Фото: Donetsk_obl_prokuratura

За словами представників місцевої влади, внаслідок прямого влучання засобу ураження в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їх 8-річний брат.

Ба більше, вказано, що дістали тілесні ушкодження 43-річна мати загиблих хлопців та 65-річна бабуся.

У жінок діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію. Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу. Тип зброї встановлюється. Поширити

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).