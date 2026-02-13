Російські окупанти убили трьох братів у Краматорську
Російські окупанти убили трьох братів у Краматорську

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Вранці 13 лютого стало відомо, що армія РФ ударила по будинку, де мешкала родина. Згідно з останніми даними, троє братів загинули, їхні мама та бабуся дістали поранення.

Головні тези:

  • У потерпілих діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми.
  • Уже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, новий воєнний злочин солдати РФ скоїли 12 лютого 2026 року о 21:15.

Саме тоді російські загарбники здійснили чергову атаку на Краматорськ. Під удар ворога знову потрапив житловий сектор.

Фото: Donetsk_obl_prokuratura

За словами представників місцевої влади, внаслідок прямого влучання засобу ураження в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їх 8-річний брат.

Ба більше, вказано, що дістали тілесні ушкодження 43-річна мати загиблих хлопців та 65-річна бабуся.

Фото: Donetsk_obl_prokuratura

У жінок діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, забої грудної клітини, хребта, руки, а також контузію. Потерпілим надано кваліфіковану медичну допомогу. Тип зброї встановлюється.

Фото: Donetsk_obl_prokuratura

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

