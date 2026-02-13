Російські окупанти убили трьох братів у Краматорську

Вранці 13 лютого стало відомо, що армія РФ ударила по будинку, де мешкала родина. Згідно з останніми даними, троє братів загинули, їхні мама та бабуся дістали поранення.
Головні тези:
- У потерпілих діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми.
- Уже розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.
Росіяни вбили рідних братів на Донеччині
Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, новий воєнний злочин солдати РФ скоїли 12 лютого 2026 року о 21:15.
Саме тоді російські загарбники здійснили чергову атаку на Краматорськ. Під удар ворога знову потрапив житловий сектор.
За словами представників місцевої влади, внаслідок прямого влучання засобу ураження в приватний будинок загинули двоє 19-річних юнаків та їх 8-річний брат.
Ба більше, вказано, що дістали тілесні ушкодження 43-річна мати загиблих хлопців та 65-річна бабуся.
За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
