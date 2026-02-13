РФ атакувала Україну балістикою та 154 ударними дронами

Протягом ночі 12-13 лютого російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села балістичною ракетою Іскандер-М, а також 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях.
- Атака триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО звітує про результати своєї роботи
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.
Згідно з останніми даними, близько 100 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання ракети та 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
