РФ атаковала Украину баллистикой и 154 ударными дронами
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину баллистикой и 154 ударными дронами

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Читати українською

В течение ночи 12-13 февраля российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села баллистической ракетой Искандер-М, а также 154 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных БПЛА на 18 локациях.
  • Атака продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Согласно последним данным, около 100 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракеты и 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

