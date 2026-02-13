США потребуют у Венгрии и Словакии отказаться от российского газа

Шеф американской дипломатии Марк Рубио официально подтвердил, что команда Дональда Трампа вскоре обсудит с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоносителей.
Главные тезисы
- США хотят, чтобы Венгрия и Словакия согласились на их требования.
- Рубио добавил, что намерен встретиться с Зеленским.
США планируют использовать свое влияние на Венгрию и Словакию
Журналисты поинтересовались у главы Госдепа, будет ли официальный Вашингтон призывать Венгрию и Словакию прекращать покупать российские энергоносители.
Марк Рубио официально подтвердил СМИ, что уже запланированы соответствующие переговоры.
Кроме того, по его словам, уже планируется визит делегации Соединенных Штатов как в Венгрию, так и в Словакию.
Накануне американский дипломат сообщил, что намерен провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.
