США потребуют у Венгрии и Словакии отказаться от российского газа

Шеф американской дипломатии Марк Рубио официально подтвердил, что команда Дональда Трампа вскоре обсудит с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоносителей.

США планируют использовать свое влияние на Венгрию и Словакию

Журналисты поинтересовались у главы Госдепа, будет ли официальный Вашингтон призывать Венгрию и Словакию прекращать покупать российские энергоносители.

Марк Рубио официально подтвердил СМИ, что уже запланированы соответствующие переговоры.

Ну, мы проведем с ними соответствующие переговоры. Мы поговорим с ними о том, что необходимо сделать. Марк Рубио Глава Госдепа США

Кроме того, по его словам, уже планируется визит делегации Соединенных Штатов как в Венгрию, так и в Словакию.

Накануне американский дипломат сообщил, что намерен провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.