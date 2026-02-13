США потребуют у Венгрии и Словакии отказаться от российского газа
США планируют использовать свое влияние на Венгрию и Словакию
Шеф американской дипломатии Марк Рубио официально подтвердил, что команда Дональда Трампа вскоре обсудит с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоносителей.

  • США хотят, чтобы Венгрия и Словакия согласились на их требования.
  • Рубио добавил, что намерен встретиться с Зеленским.

Журналисты поинтересовались у главы Госдепа, будет ли официальный Вашингтон призывать Венгрию и Словакию прекращать покупать российские энергоносители.

Марк Рубио официально подтвердил СМИ, что уже запланированы соответствующие переговоры.

Ну, мы проведем с ними соответствующие переговоры. Мы поговорим с ними о том, что необходимо сделать.

Кроме того, по его словам, уже планируется визит делегации Соединенных Штатов как в Венгрию, так и в Словакию.

Накануне американский дипломат сообщил, что намерен провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.

Я думаю, что он будет там, и есть шанс увидеть его. Считаю, что это в моем графике, хотя не могу быть на 100% уверен, но я убежден, что мы встретимся, — подчеркнул Марко Рубио.

