США вимагатимуть в Угорщини та Словаччини відмовитися від російського газу

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що команда Дональда Трампа незабаром обговорить з Угорщиною та Словаччиною відмову від російських енергоносіїв.
Головні тези:
- США хочуть, щоб Угорщина та Словаччина погодилися на їхні вимоги.
- Рубіо додав, що має намір зустрітися із Зеленським.
США планують використати свій вплив на Угорщину та Словаччину
Журналісти поцікавилися в глави Держдепу, чи буде офіційний Вашингтон закликати Угорщину та Словаччину припинити купувати російські енергоносії.
Марко Рубіо офіційно підтвердив ЗМІ, що вже заплановані відповідні переговори.
Окрім того, за його словами, вже планується візит делегації Сполучених Штатів як до Угорщини, так і до Словаччини.
Напередодні американський дипломат повідомив, що має намір провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 13-15 лютого.
