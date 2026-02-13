США вимагатимуть в Угорщини та Словаччини відмовитися від російського газу
Категорія
Економіка
Дата публікації

США вимагатимуть в Угорщини та Словаччини відмовитися від російського газу

Держдеп США
Рубіо
Read in English

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що команда Дональда Трампа незабаром обговорить з Угорщиною та Словаччиною відмову від російських енергоносіїв.

Головні тези:

  • США хочуть, щоб Угорщина та Словаччина погодилися на їхні вимоги.
  • Рубіо додав, що має намір зустрітися із Зеленським.

США планують використати свій вплив на Угорщину та Словаччину

Журналісти поцікавилися в глави Держдепу, чи буде офіційний Вашингтон закликати Угорщину та Словаччину припинити купувати російські енергоносії.

Марко Рубіо офіційно підтвердив ЗМІ, що вже заплановані відповідні переговори.

Ну, ми проведемо з ними відповідні переговори. Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

Окрім того, за його словами, вже планується візит делегації Сполучених Штатів як до Угорщини, так і до Словаччини.

Напередодні американський дипломат повідомив, що має намір провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 13-15 лютого.

Я думаю, що він буде там, і є шанс його побачити. Вважаю, що це в моєму графіку, хоча не можу бути на 100% впевнений, але я переконаний, що ми зустрінемося, — наголосив Марко Рубіо.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Європа вимагатиме від Путіна поступок для завершення війни
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили район зосередження і склад боєприпасів армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україна не програє". Зеленський оцінив ситуацію на фронті
Зеленський оцінив хід мирних перемовин

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?