США вимагатимуть в Угорщини та Словаччини відмовитися від російського газу

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що команда Дональда Трампа незабаром обговорить з Угорщиною та Словаччиною відмову від російських енергоносіїв.

США планують використати свій вплив на Угорщину та Словаччину

Журналісти поцікавилися в глави Держдепу, чи буде офіційний Вашингтон закликати Угорщину та Словаччину припинити купувати російські енергоносії.

Марко Рубіо офіційно підтвердив ЗМІ, що вже заплановані відповідні переговори.

Ну, ми проведемо з ними відповідні переговори. Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити. Марко Рубіо Глава Держдепу США

Окрім того, за його словами, вже планується візит делегації Сполучених Штатів як до Угорщини, так і до Словаччини.

Напередодні американський дипломат повідомив, що має намір провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 13-15 лютого.