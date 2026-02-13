38 млрд дол для України. Яку допомогу отримають Сили оборони
Україна
38 млрд дол для України. Яку допомогу отримають Сили оборони

Михайло Федоров
Федоров
Read in English

Міністр оборони України Михайло Федоров уперше детально розкрив результати одного з найуспішніших “Рамштайнів”, який відбувся 12 лютого. У його межах було домовленно про виділення масштабної допомоги для Сил оборони у розмірі 38 мільярдів доларів на 2026 рік.

Головні тези:

  • Союзники погодили один із найбільших бюджетів на підтримку України.
  • Федоров розповів, яку допомогу виділить кожна окрема країна.

Союзники пообіцяли Україні масштабну допомогу

За словами Федорова, йдеться про понад 6 млрд дол у конкретних пакетах допомоги, зокрема близько 2,5 млрд на українські дрони, понад 500 млн на PURL, 2 млрд на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.

За завданням Президента домовилися з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів. Дякую партнерам за цю ініціативу.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр оборони України

На цьому тлі глава відомства розкрив конкретні домовленості зі союзниками за підсумками “Рамштайну”:

  1. Британія обіцяє 500 млн фунтів стерлінгів на ППО та робить внесок у 150 млн на ініціативу PURL. Загалом Лондон виділить 3 млрд на військову допомогу Україні у 2026 році;

  2. Німеччина дає близько 1 млрд євро на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт “купола” ППО над нашими містами та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в 11,5 млрд євро;

  3. Норвегія готова надати 7 млрд дол, з яких 1,4 млрд на дрони, 700 млн на ППО, 200 млн на артилерію, 125 млн на PURL;

  4. Нідерланди обіцяють виділити, як мінімум, 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році та анонсували внесок у 90 млн євро на PURL;

  5. Бельгія виділяє 1 млрд євро на військову допомогу;

  6. Швеція оголосила про свій внесок у розмірі 1,2 млрд єрво та 100 млн на PURL. Загалом йдеться про 3,7 млрд у 2026 році;

  7. Данія цьогоріч обіцяє до 2 млрд дол фінансової підтримки;

  8. Іспанія виділяє 1,2 млрд у 2026 році;

  9. Канада дає 50 млн дол на «данську модель» та 45 млн на медичну підтримку;

  10. Ісландія виділяє 8 млн євро в ініціативу PURL та виділяє 2,4 млн на закупівлю озброєння через NSATU trust fund;

  11. Литва обіцяє 265 млн дол у 2026 році;

  12. Латвія надасть щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України;

  13. Естонія також виділяє не менше 0,25% власного ВВП на посилення оборони України;

  14. Австралія уже підтвердила новий внесок в ініціативу PURL;

  15. Португалія анонсувала внески у PURL та «чеську ініціативу», передання бронетехніки та дронів у межах програми SAFE;

  16. Туреччина обіцяє допомогти посилити українську ППО;

  17. Словенія готова виділити 5 млн дол на допомогу для ЗСУ.

