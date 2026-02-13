38 млрд дол для України. Яку допомогу отримають Сили оборони

Міністр оборони України Михайло Федоров уперше детально розкрив результати одного з найуспішніших “Рамштайнів”, який відбувся 12 лютого. У його межах було домовленно про виділення масштабної допомоги для Сил оборони у розмірі 38 мільярдів доларів на 2026 рік.
Головні тези:
- Союзники погодили один із найбільших бюджетів на підтримку України.
- Федоров розповів, яку допомогу виділить кожна окрема країна.
Союзники пообіцяли Україні масштабну допомогу
За словами Федорова, йдеться про понад 6 млрд дол у конкретних пакетах допомоги, зокрема близько 2,5 млрд на українські дрони, понад 500 млн на PURL, 2 млрд на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.
На цьому тлі глава відомства розкрив конкретні домовленості зі союзниками за підсумками “Рамштайну”:
Британія обіцяє 500 млн фунтів стерлінгів на ППО та робить внесок у 150 млн на ініціативу PURL. Загалом Лондон виділить 3 млрд на військову допомогу Україні у 2026 році;
Німеччина дає близько 1 млрд євро на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт “купола” ППО над нашими містами та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в 11,5 млрд євро;
Норвегія готова надати 7 млрд дол, з яких 1,4 млрд на дрони, 700 млн на ППО, 200 млн на артилерію, 125 млн на PURL;
Нідерланди обіцяють виділити, як мінімум, 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році та анонсували внесок у 90 млн євро на PURL;
Бельгія виділяє 1 млрд євро на військову допомогу;
Швеція оголосила про свій внесок у розмірі 1,2 млрд єрво та 100 млн на PURL. Загалом йдеться про 3,7 млрд у 2026 році;
Данія цьогоріч обіцяє до 2 млрд дол фінансової підтримки;
Іспанія виділяє 1,2 млрд у 2026 році;
Канада дає 50 млн дол на «данську модель» та 45 млн на медичну підтримку;
Ісландія виділяє 8 млн євро в ініціативу PURL та виділяє 2,4 млн на закупівлю озброєння через NSATU trust fund;
Литва обіцяє 265 млн дол у 2026 році;
Латвія надасть щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України;
Естонія також виділяє не менше 0,25% власного ВВП на посилення оборони України;
Австралія уже підтвердила новий внесок в ініціативу PURL;
Португалія анонсувала внески у PURL та «чеську ініціативу», передання бронетехніки та дронів у межах програми SAFE;
Туреччина обіцяє допомогти посилити українську ППО;
Словенія готова виділити 5 млн дол на допомогу для ЗСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-