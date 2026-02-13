38 млрд дол для України. Яку допомогу отримають Сили оборони

Міністр оборони України Михайло Федоров уперше детально розкрив результати одного з найуспішніших “Рамштайнів”, який відбувся 12 лютого. У його межах було домовленно про виділення масштабної допомоги для Сил оборони у розмірі 38 мільярдів доларів на 2026 рік.

Союзники пообіцяли Україні масштабну допомогу

За словами Федорова, йдеться про понад 6 млрд дол у конкретних пакетах допомоги, зокрема близько 2,5 млрд на українські дрони, понад 500 млн на PURL, 2 млрд на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.

За завданням Президента домовилися з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів. Дякую партнерам за цю ініціативу. Михайло Федоров Міністр оборони України

На цьому тлі глава відомства розкрив конкретні домовленості зі союзниками за підсумками “Рамштайну”: