Украинские бойцы ликвидировали около 6000 военных КНДР

Данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи свидетельствуют о том, что около 6 тысяч солдат КНДР погибли или были ранены в войне России против Украины.

Режим Ким Чен Ына потерял тысячи собственных военных

Разведка Южной Кореи располагает информацией о том, что сейчас на российской Курщине разместили около 11 тысяч солдат КНДР.

Что важно понимать, подавляющее большинство (около 10 тысяч) — боевые подразделения, еще тысяча — инженерные войска.

Согласно данным разведчиков, 1100 военных, вернувшихся в КНДР 2 месяца назад, могут снова отправить в Россию для участия в войне против Украины.

Несмотря на колоссальные потери личного состава, режим диктатора Ким Чен Ына получил практические результаты от участия в боевых действиях.

Несмотря на 6000 тыс потерь, северокорейская армия достигла результатов посредством приобретения современных боевых тактик на поле боя, а также модернизации своих систем вооружения благодаря технической помощи от России.

Более того, сообщается, что диктатор КНДР положил начало новому департаменту беспилотных летательных аппаратов.