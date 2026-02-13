Украинские бойцы ликвидировали около 6000 военных КНДР
Украинские бойцы ликвидировали около 6000 военных КНДР

Источник:  Yonhap

Данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи свидетельствуют о том, что около 6 тысяч солдат КНДР погибли или были ранены в войне России против Украины.

Главные тезисы

  • Несмотря на колоссальные потери, солдаты КНДР получили ценный опыт ведения боевых действий.
  • В Северной Корее уже создан специальный департамент БПЛА.

Режим Ким Чен Ына потерял тысячи собственных военных

Разведка Южной Кореи располагает информацией о том, что сейчас на российской Курщине разместили около 11 тысяч солдат КНДР.

Что важно понимать, подавляющее большинство (около 10 тысяч) — боевые подразделения, еще тысяча — инженерные войска.

Согласно данным разведчиков, 1100 военных, вернувшихся в КНДР 2 месяца назад, могут снова отправить в Россию для участия в войне против Украины.

Несмотря на колоссальные потери личного состава, режим диктатора Ким Чен Ына получил практические результаты от участия в боевых действиях.

Несмотря на 6000 тыс потерь, северокорейская армия достигла результатов посредством приобретения современных боевых тактик на поле боя, а также модернизации своих систем вооружения благодаря технической помощи от России.

Более того, сообщается, что диктатор КНДР положил начало новому департаменту беспилотных летательных аппаратов.

По состоянию на сегодняшний день Северная Корея активно работает над формированием системы, способной разрабатывать и массово производить дроны.

