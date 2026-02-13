Украинские бойцы ликвидировали около 6000 военных КНДР

Данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи свидетельствуют о том, что около 6 тысяч солдат КНДР погибли или были ранены в войне России против Украины.
Главные тезисы
- Несмотря на колоссальные потери, солдаты КНДР получили ценный опыт ведения боевых действий.
- В Северной Корее уже создан специальный департамент БПЛА.
Режим Ким Чен Ына потерял тысячи собственных военных
Разведка Южной Кореи располагает информацией о том, что сейчас на российской Курщине разместили около 11 тысяч солдат КНДР.
Что важно понимать, подавляющее большинство (около 10 тысяч) — боевые подразделения, еще тысяча — инженерные войска.
Согласно данным разведчиков, 1100 военных, вернувшихся в КНДР 2 месяца назад, могут снова отправить в Россию для участия в войне против Украины.
Несмотря на колоссальные потери личного состава, режим диктатора Ким Чен Ына получил практические результаты от участия в боевых действиях.
Более того, сообщается, что диктатор КНДР положил начало новому департаменту беспилотных летательных аппаратов.
По состоянию на сегодняшний день Северная Корея активно работает над формированием системы, способной разрабатывать и массово производить дроны.
