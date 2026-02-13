Українські бійці ліквідували близько 6000 військових КНДР
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські бійці ліквідували близько 6000 військових КНДР

Режим Кін Чен Ина втратив тисячі власних військових
Read in English
Джерело:  Yonhap

Дані Національної розвідувальної служби Південної Кореї свідчать про те, що близько 6 тисяч солдатів КНДР загинули або були поранені у війні Росії проти України.

Головні тези:

  • Попри колосальні втрати, солдати КНДР отримали цінний досвід ведення бойових дій.
  • У Північній Кореї вже створили спеціальний департамент БПЛА.

Режим Кім Чен Ина втратив тисячі власних військових

Розвідка Південної Кореї має у своєму розпорядженні інформацію про те, що зараз на російській Курщині розмістили близько 11 тисяч солдатів КНДР.

Що важливо розуміти, переважна більшість, близько 10 тисяч, — бойові підрозділи, ще тисяча — інженерні війська.

Згідно з даними розвідників, 1100 військових, які повернулися до КНДР 2 місяці тому, можуть знову відправити до Росії для участі у війні проти України.

Попри колосальні втрати особового складу, режим диктатора Кім Чен Ина отримав практичні результати від участі у бойових діях.

Незважаючи на 6000 втрат, північнокорейська армія досягла результатів у вигляді набуття сучасних бойових тактик на полі бою, а також модернізації своїх систем озброєння завдяки технічній допомозі від Росії.

Ба більше, повідомляється, що диктатор КНДР започаткував новий департамент безпілотних літальних апаратів.

Станом на сьогодні Північна Корея активно працює над формуванням системи, здатної розробляти та масово виробляти дрони.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Україна не програє". Зеленський оцінив ситуацію на фронті
Зеленський оцінив хід мирних перемовин
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти убили трьох братів у Краматорську
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Росіяни вбили рідних братів на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
38 млрд дол для України. Яку допомогу отримають Сили оборони
Михайло Федоров
Федоров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?