Українські бійці ліквідували близько 6000 військових КНДР

Дані Національної розвідувальної служби Південної Кореї свідчать про те, що близько 6 тисяч солдатів КНДР загинули або були поранені у війні Росії проти України.

Режим Кім Чен Ина втратив тисячі власних військових

Розвідка Південної Кореї має у своєму розпорядженні інформацію про те, що зараз на російській Курщині розмістили близько 11 тисяч солдатів КНДР.

Що важливо розуміти, переважна більшість, близько 10 тисяч, — бойові підрозділи, ще тисяча — інженерні війська.

Згідно з даними розвідників, 1100 військових, які повернулися до КНДР 2 місяці тому, можуть знову відправити до Росії для участі у війні проти України.

Попри колосальні втрати особового складу, режим диктатора Кім Чен Ина отримав практичні результати від участі у бойових діях.

Незважаючи на 6000 втрат, північнокорейська армія досягла результатів у вигляді набуття сучасних бойових тактик на полі бою, а також модернізації своїх систем озброєння завдяки технічній допомозі від Росії. Поширити

Ба більше, повідомляється, що диктатор КНДР започаткував новий департамент безпілотних літальних апаратів.