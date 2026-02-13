Українські бійці ліквідували близько 6000 військових КНДР

Дані Національної розвідувальної служби Південної Кореї свідчать про те, що близько 6 тисяч солдатів КНДР загинули або були поранені у війні Росії проти України.
Головні тези:
- Попри колосальні втрати, солдати КНДР отримали цінний досвід ведення бойових дій.
- У Північній Кореї вже створили спеціальний департамент БПЛА.
Режим Кім Чен Ина втратив тисячі власних військових
Розвідка Південної Кореї має у своєму розпорядженні інформацію про те, що зараз на російській Курщині розмістили близько 11 тисяч солдатів КНДР.
Що важливо розуміти, переважна більшість, близько 10 тисяч, — бойові підрозділи, ще тисяча — інженерні війська.
Згідно з даними розвідників, 1100 військових, які повернулися до КНДР 2 місяці тому, можуть знову відправити до Росії для участі у війні проти України.
Попри колосальні втрати особового складу, режим диктатора Кім Чен Ина отримав практичні результати від участі у бойових діях.
Ба більше, повідомляється, що диктатор КНДР започаткував новий департамент безпілотних літальних апаратів.
Станом на сьогодні Північна Корея активно працює над формуванням системи, здатної розробляти та масово виробляти дрони.
