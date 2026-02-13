Українські дрони уразили російський НПЗ за 1750 км від кордону
Дата публікації

Українські дрони уразили російський НПЗ за 1750 км від кордону

Read in English
Джерело:  Business Insider

Анонімне джерело в Службі безпеки України повідомило ЗМІ, що українські далекобійні безпілотники змогли іспішно дістатися та завдати ударів по російському нафтопереробному заводу майже за 1100 миль (близько 1750 км) від кордону. 

Головні тези:

  • Потужний удар українських дронів спровокував масштабну пожежу на НПЗ.
  • Влада РФ намагається приховати від росіян інформацію про нову успішну атаку України.

За словами інсайдера журналістів у СБУ, цього разу ціллю був Ухтинський нафтопереробний завод у Республіці Комі.

Варто звернути увагу на те, що він є частиною структури російської компанії “Лукойл”.

Офіційні звіти свідчать про те, що цей НПЗ переробляє близько 4 мільйонів тонн нафти на рік.

Потужний удар українських дронів спровокував початок масштабної пожежі.

Факт атаки нещодавно офіційно підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Учасниками цієї операції була не лише СБУ, а й інші підрозділи Сил оборони України.

СБУ продовжує завдавати цілеспрямованих ударів по підприємствах російського нафтопереробного комплексу, які забезпечують функціонування військової машини країни-агресора, — заявив інсайдер журналістам.

Анонімне джерело звернуло увагу на те, що ураження подібних ворожих об’єктів суттєво скорочує можливості Росії постачати пальне своїм солдатам на українському фронті, а також урізає доходи, що фінансують воєнну машину Путіна.

Що цікаво, вранці 13 лютого Міністерство оборони Росії оголосило, що протягом минулої доби їхня ППО нібито знешкодила 211 українських дронів, однак не уточнило, де саме.

