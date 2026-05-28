Україна отримає перші 16 шведських винищувачів Gripen
28 травня стало відомо, що Швеція передає Україні перші 16 винищувачів Gripen. 

Головні тези:

  • Україна отримає перші 16 винищувачів Gripen за угодою з Швецією.
  • Крістерссон та Зеленський підписали декларацію про співпрацю та закупівлю 22 додаткових літаків.
  • Передача винищувачів із Швеції відбудеться у 2027 році, а Україна планує отримати ще 22 літаки до 2030 року.

Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen

Швеція офіційно оголосила про надання Україні перших 16 винищувачів Gripen. Також Київ планує закупити ще 22 сучасні літаки серії Е.

Під час спільної пресконференції прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та президента України Володимира Зеленського стало відомо, що Швеція передає Україні перші 16 винищувачів Gripen.

Йдеться про винищувачі Gripen модифікації JAS 39 Gripen C/D.

Стало відомо, що передача винищувачів відбудеться у 2027 році.

Зеленський та Крістерссон підписали декларацію про поглиблення співпраці між країнами. За нею Україна закупить ще 22 винищувачі Gripen, які мають поставити до 2030 року.

Найбільш сучасні моделі — Ерік і Фредерік. І також Україна закупить 22 нових моделей Gripen серії Е, — повідомив Крістерссон.

