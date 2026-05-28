Україна отримає перші 16 шведських винищувачів Gripen

Швеція передасть Україні 16 винищувачів Gripen

Швеція офіційно оголосила про надання Україні перших 16 винищувачів Gripen. Також Київ планує закупити ще 22 сучасні літаки серії Е.

Під час спільної пресконференції прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона та президента України Володимира Зеленського стало відомо, що Швеція передає Україні перші 16 винищувачів Gripen.

Йдеться про винищувачі Gripen модифікації JAS 39 Gripen C/D.

Стало відомо, що передача винищувачів відбудеться у 2027 році.

Зеленський та Крістерссон підписали декларацію про поглиблення співпраці між країнами. За нею Україна закупить ще 22 винищувачі Gripen, які мають поставити до 2030 року.