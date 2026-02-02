Україна може швидше отримати винищувачі Gripen — що допомогло

Перуанська епопея з оновленням авіапарку, що налічує старіючі МіГ-29 і Mirage 2000, наближається до фіналу. Ще в 2024 році шведський винищувач Gripen був фаворитом тендеру, але після імпічменту президента і зміни уряду пріоритети змінилися. Це може допомогти Україні скоріше отримати шведські винищувачі.

Україна може швидше отримати винищувачі Gripen від Швеції

За даними місцевих медіа, нова влада Перу остаточно обрала американські F-16. Підписання контракту очікується вже в середині квітня, відразу після виборів. Головна мотивація — політичне зближення з Вашингтоном, навіть попри те, що це рішення обійдеться бюджету країни в рази дорожче.

Повідомляється, що вибір на користь американців виглядає економічно нераціональним. Вашингтон виставив Перу рахунок у 3,42 млрд дол за 12 літаків F-16 Block 70 (близько 285 млн дол за борт) з мінімальним набором озброєння.

Для порівняння, сусідня Колумбія закуповує шведські Gripen за ціною 220 млн дол за одиницю, що було визнано місцевим держаудитом найбільш вигідною пропозицією, яка перевершує навіть французькі Rafale.

Однак Ліма готова переплачувати заради статусу союзника США і отримання новітньої модифікації Block 70, що перевершує за характеристиками літаки Чилі та Аргентини. Поширити

Для України перуанський контракт на F-16 — це безумовний позитив, і ось чому:

Звільнення потужностей Saab. Україна розраховує на колосальне замовлення — від 100 до 150 винищувачів Gripen E/F. Це величезне навантаження на шведського виробника. Якби Перу замовило ці літаки, черга розтягнулася б на роки, а увага Saab розпорошувалася б на два континенти. Тепер же заводські лінії залишаються вільними для пріоритетного українського замовлення.

Уникнення "аргентинського сценарію". Раніше Україна вже постраждала від латиноамериканських угод, коли США схвалили продаж Данією вживаних F-16 Аргентині, хоча ці літаки спочатку призначалися для ЗСУ. У випадку з Перу ситуація зворотна: Ліма забирає на себе американські замовлення, залишаючи шведські ресурси доступними для України.

Таким чином, політичні амбіції Перу мимоволі усунули конкурента за дефіцитні шведські винищувачі, дозволивши Україні розраховувати на більш стислі терміни їх отримання.