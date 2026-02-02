Украина может быстрее получить истребители Gripen — что помогло

Перуанская эпопея с обновлением авиапарка, насчитывающая стареющие МиГ-29 и Mirage 2000, близится к финалу. Еще в 2024 году шведский истребитель Gripen был фаворитом тендера, но после импичмента президента и смены правительства приоритеты изменились. Это может помочь Украине поскорее получить шведские истребители.

Украина может быстрее получить истребители Gripen от Швеции

По данным местных медиа, новые власти Перу окончательно избрали американские F-16. Подписание контракта ожидается уже в середине апреля сразу после выборов. Главная мотивация — политическое сближение с Вашингтоном, несмотря на то, что это решение обойдется бюджету страны в разы дороже.

Сообщается, что выбор в пользу американцев выглядит экономически нерациональным. Вашингтон выставил Перу счет в 3,42 млрд долл. за 12 самолетов F-16 Block 70 (около 285 млн долл. за борт) с минимальным набором вооружения.

Для сравнения, соседняя Колумбия закупает шведские Gripen по цене 220 млн долл. за единицу, что было признано местным госаудитом наиболее выгодным предложением, которое превосходит даже французские Rafale.

Однако Лима готова переплачивать ради статуса союзника США и получения новейшей модификации Block 70, превосходящей по характеристикам самолеты Чили и Аргентины. Поделиться

Для Украины перуанский контракт на F-16 — это безусловный позитив, и вот почему:

Освобождение мощностей Saab. Украина рассчитывает на колоссальный заказ — от 100 до 150 истребителей Gripen E/F. Это огромная нагрузка на шведского производителя. Если бы Перу заказало эти самолеты, очередь растянулась бы на годы, а внимание Saab распылялось бы на два континента. Теперь же заводские линии остаются свободными для приоритетного украинского заказа.

Избегание "аргентинского сценария". Ранее Украина уже пострадала от латиноамериканских соглашений, когда США одобрили продажу Данией подержанных F-16 в Аргентине, хотя эти самолеты изначально предназначались для ВСУ. В случае с Перу ситуация обратная: Лима уносит на себя американские заказы, оставляя шведские ресурсы доступными для Украины.

Таким образом, политические амбиции Перу невольно устранили конкурента за дефицитные шведские истребители, позволив Украине рассчитывать на более короткие сроки их получения.