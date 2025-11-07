Saab к 2033 году построит в Украине завод по производству истребителей Gripen

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, что завод изготовителя шведских истребителей Gripen в Украине появится ориентировочно в 2033 году, но получение 150 истребителей начнется гораздо раньше.

Saab в 2033 году будет производить в Украине истребители Gripen

Шмыгаль отметил, что 6 ноября состоялись важные переговоры со шведской стороной по продолжению договоренности о 150 Gripen-E, в том числе подписали меморандум между украинской компанией, название которой не раскрывают, и шведской Saab о предстоящей локализации производства в Украине.

Рассчитываем, что с 2033 года Gripen будет значительно локализован в Украине от крупноузловой сборки до локализации отдельных деталей. Денис Шмыгаль Министр обороны Украины

Президент Владимир Зеленский после этого уточнил, что речь идет именно о сроках открытия завода в Украине, а не о получении самолетов, и что к этому времени Украина уже будет иметь на вооружении Gripen.

Конечно, мы говорили о том, что мы просим, чтобы у Украины было Gripen предыдущего класса C и D как можно скорее. Мы настаиваем, чтобы это был 26-й год и ведем переговоры с партнерами об этом. А производство Gripen-E будет начинаться немного позже — но в, ну, в очень близких пределах в любом случае.

Он отметил, что также обсуждается начало обучения украинских пилотов и механиков, которые будут работать с этими самолетами, с начала 2026 года, чтобы синхронизировать подготовку пилотов и механиков и получение первых самолетов.

Зеленский со своей стороны добавил, что еще остается нерешенным вопрос с финансированием этой крупной закупки.

Прежде всего, мы рассчитываем на замороженные активы и другие двусторонние документы с нашими партнерами, где есть возможности финансировать те или иные приоритеты для нашей армии. Авиация — приоритет.

Ранее Зеленский заявил, что первые самолеты могут поступить уже в 2026 году.