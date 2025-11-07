Saab до 2033 року побудує в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, що завод виробника шведських винищувачів Gripen в Україні з’явиться орієнтовно у 2033 році, але отримання 150 винищувачів розпочнеться набагато раніше.
Головні тези:
- У 2033 році Saab побудує в Україні завод для виробництва 150 винищувачів Gripen.
- Україна буде мати на озброєнні Gripen попереднього класу C і D до 2026 року.
- Розпочався процес підготовки українських пілотів та механіків для роботи з літаками Gripen.
Saab у 2033 році вироблятиме в Україні винищувачі Gripen
Шмигаль зазначив, що 6 листопада відбулися важливі перемовини зі шведською стороною у продовження домовленості про 150 Gripen-E, у тому числі підписали меморандум між українською компанією, назву якої не розкривають, і шведською Saab про майбутню локалізацію виробництва в Україні.
Президент Володимир Зеленський після цього уточнив, що йдеться саме про терміни відкриття заводу в Україні, а не отримання літаків, і що до цього часу Україна вже буде мати на озброєнні Gripen.
Він зазначив, що також обговорюється початок навчання українських пілотів та механіків, які будуть працювати з цими літаками, з початку 2026 року, щоб синхронізувати підготовку пілотів і механіків та отримання перших літаків.
Зеленський зі свого боку додав, що ще залишається невирішеним питання з фінансуванням цієї великої закупівлі.
Передусім ми розраховуємо на заморожені активи і інші двосторонні документи з нашими партнерами, де є можливості фінансувати ті чи інші пріоритети для нашої армії. Авіація — пріоритет.
Раніше Зеленський заявив, що перші літаки можуть надійти вже у 2026 році.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-