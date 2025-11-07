Saab до 2033 року побудує в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen
Категорія
Україна
Дата публікації

Saab до 2033 року побудує в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen

Gripen
Джерело:  Суспільне

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, що завод виробника шведських винищувачів Gripen в Україні з’явиться орієнтовно у 2033 році, але отримання 150 винищувачів розпочнеться набагато раніше.

Головні тези:

  • У 2033 році Saab побудує в Україні завод для виробництва 150 винищувачів Gripen.
  • Україна буде мати на озброєнні Gripen попереднього класу C і D до 2026 року.
  • Розпочався процес підготовки українських пілотів та механіків для роботи з літаками Gripen.

Saab у 2033 році вироблятиме в Україні винищувачі Gripen

Шмигаль зазначив, що 6 листопада відбулися важливі перемовини зі шведською стороною у продовження домовленості про 150 Gripen-E, у тому числі підписали меморандум між українською компанією, назву якої не розкривають, і шведською Saab про майбутню локалізацію виробництва в Україні.

Розраховуємо, що з 2033 року Gripen буде значно локалізований в Україні, від крупновузлової збірки до локалізації окремих деталей.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Міністр оборони України

Президент Володимир Зеленський після цього уточнив, що йдеться саме про терміни відкриття заводу в Україні, а не отримання літаків, і що до цього часу Україна вже буде мати на озброєнні Gripen.

Звісно ж, ми говорили про те, що ми просимо, щоб Україна мала Gripen попереднього класу C і D якомога скоріше. Ми наполягаємо, щоб це був 26-й рік і ведемо перемовини з партнерами власне про це. А вже виробництво Gripen-E буде розпочинатись трошечки пізніше — але в, ну, в дуже близьких межах в будь-якому випадку.

Він зазначив, що також обговорюється початок навчання українських пілотів та механіків, які будуть працювати з цими літаками, з початку 2026 року, щоб синхронізувати підготовку пілотів і механіків та отримання перших літаків.

Зеленський зі свого боку додав, що ще залишається невирішеним питання з фінансуванням цієї великої закупівлі.

Передусім ми розраховуємо на заморожені активи і інші двосторонні документи з нашими партнерами, де є можливості фінансувати ті чи інші пріоритети для нашої армії. Авіація — пріоритет.

Раніше Зеленський заявив, що перші літаки можуть надійти вже у 2026 році.

