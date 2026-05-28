Украина получит первые 16 шведских истребителей Gripen

Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen

Швеция официально объявила о предоставлении Украине первых 16 истребителей Gripen. Также Киев планирует закупить еще 22 современных самолета серии Е.

Во время совместной пресс-конференции премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что Швеция передает Украине первые 16 истребителей Gripen.

Речь идет об истребителях Gripen модификации JAS 39 Gripen C/D.

Стало известно, что передача истребителей состоится в 2027 году.

Зеленский и Кристерссон подписали право на углубление сотрудничества между странами. За ней Украина закупит еще 22 истребителя Gripen, которые должны поставить до 2030 года.