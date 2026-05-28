Украина получит первые 16 шведских истребителей Gripen
Категория
Украина
Дата публикации

Украина получит первые 16 шведских истребителей Gripen

Владимир Зеленский
Gripen
Read in English
Читати українською

28 мая стало известно, что Швеция передает Украине первые 16 истребителей Gripen.

Главные тезисы

  • Украина получит первые 16 истребителей Gripen по соглашению со Швецией. Страны также подписали декларацию о закупке 22 дополнительных самолетов.
  • Передача истребителей из Швеции украинским вооруженным силам запланирована на 2027 год. Кроме того, Украина ожидает получить еще 22 самолета к 2030 году.

Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen

Швеция официально объявила о предоставлении Украине первых 16 истребителей Gripen. Также Киев планирует закупить еще 22 современных самолета серии Е.

Во время совместной пресс-конференции премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что Швеция передает Украине первые 16 истребителей Gripen.

Речь идет об истребителях Gripen модификации JAS 39 Gripen C/D.

Стало известно, что передача истребителей состоится в 2027 году.

Зеленский и Кристерссон подписали право на углубление сотрудничества между странами. За ней Украина закупит еще 22 истребителя Gripen, которые должны поставить до 2030 года.

Наиболее современные модели – Эрик и Фредерик. И также Украина закупит 22 новых моделей Gripen серии Е, - сообщил Кристерссон.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украина может быстрее получить истребители Gripen — что помогло
Gripen
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Истребители Gripen вооружат дешевыми ракетами против дронов
Gripen
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция готова продать Украине истребители Gripen
Самолеты Gripen для ВСУ могут приобрести за деньги ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?