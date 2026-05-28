Украина получит первые 16 шведских истребителей Gripen

28 мая стало известно, что Швеция передает Украине первые 16 истребителей Gripen.
Главные тезисы
- Украина получит первые 16 истребителей Gripen по соглашению со Швецией. Страны также подписали декларацию о закупке 22 дополнительных самолетов.
- Передача истребителей из Швеции украинским вооруженным силам запланирована на 2027 год. Кроме того, Украина ожидает получить еще 22 самолета к 2030 году.
Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen
Швеция официально объявила о предоставлении Украине первых 16 истребителей Gripen. Также Киев планирует закупить еще 22 современных самолета серии Е.
Во время совместной пресс-конференции премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и президента Украины Владимира Зеленского стало известно, что Швеция передает Украине первые 16 истребителей Gripen.
Речь идет об истребителях Gripen модификации JAS 39 Gripen C/D.
Зеленский и Кристерссон подписали право на углубление сотрудничества между странами. За ней Украина закупит еще 22 истребителя Gripen, которые должны поставить до 2030 года.
Наиболее современные модели – Эрик и Фредерик. И также Украина закупит 22 новых моделей Gripen серии Е, - сообщил Кристерссон.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-