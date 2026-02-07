Истребители Gripen вооружат дешевыми ракетами против дронов
Истребители Gripen вооружат дешевыми ракетами против дронов

Gripen
Источник:  Business Insider

Шведский концерн Saab планирует использовать системы Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) как более дешевый вариант вооружения для своих истребителей JAS 39 Gripen. Об этом сообщили руководители компании.

Главные тезисы

  • Saab выбирает систему APKWS для более эффективной борьбы с дронами на истребителях Gripen.
  • Использование дешевых ракет APKWS позволит значительно снизить затраты на вооружение по сравнению с традиционными системами.
  • Saab планирует интегрировать систему APKWS, способную переносить несколько боеприпасов, на истребители Gripen C и Gripen E.

Системы APWKS используют в самолетах Gripen

APKWS представляет интерес, потому что другие платформы сейчас интегрируют 70-мм управляемые ракеты. Поэтому мы, конечно, сейчас присматриваемся к этой возможности, — сказал журналистам операционный советник Saab из воздушного пространства Юсси Халметоя на авиасалоне в Сингапуре.

По его словам, концерн ищет способы интегрировать эту систему вооружения, в которой используется управляемая версия 70-мм ракеты Hydra, в свои старые истребители Gripen C и новейшую модель Gripen E. Халметоя поделился, что вместе с директором по маркетингу программы Gripen Микаэлем Франценом они обсуждали необходимо более дешевое вооружение.

Я имею в виду, что в настоящее время мы используем очень дорогое оружие для уничтожения очень дешевых дронов.

Он указал, что Saab надеется оснастить Gripen системами, которые могут нести несколько боеприпасов на одном подвесном устройстве.

Если на каждом подвесном устройстве можно разместить четыре или десять боеприпасов, то можно уничтожить гораздо больше дронов.

В издании напомнили, что системы APWKS уже есть в разных вооружениях, которые используются в Украине. К примеру, системы противодействия беспилотникам VAMPIRE оснащены четырехствольной пусковой установкой для управляемых ракет Hydra, которую можно установить на пикап.

Журналисты рассказали, что стоимость использования одного снаряда APKWS оценивается в 20 000-35 000 долларов, в то время как стоимость более типичных для современных истребителей видов вооружения, таких как AIM-9 Sidewinder, составляет примерно 450 000 долларов, а AIM-120 AMRAAM — примерно 1 миллион.

