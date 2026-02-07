Винищувачі Gripen озброять дешевими ракетами проти дронів
Винищувачі Gripen озброять дешевими ракетами проти дронів

Gripen
Джерело:  Business Insider

Шведський концерн Saab планує використовувати системи Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) як дешевший варіант озброєння для своїх винищувачів JAS 39 Gripen. Про це в коментарі повідомили керівники компанії.

Головні тези:

  • Saab використовує системи Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) як бюджетний варіант озброєння для винищувачів Gripen.
  • Створення систем, які можуть переносити кілька боєприпасів для більш ефективної боротьби з дронами на дешевшому рівні.
  • Використання дешевих ракет дозволить знизити витрати на боротьбу з дронами у порівнянні з традиційними бойовими системами.

Системи APWKS використають у літаках Gripen

APKWS представляє інтерес, тому що інші платформи зараз інтегрують 70-мм керовані ракети. Тому ми, звичайно, зараз придивляємося до цієї можливості, — сказав журналістам операційний радник Saab з повітряного простору Юссі Халметоя на авіасалоні в Сінгапурі.

За його словами, концерн шукає способи інтегрувати цю систему озброєння, в якій використовується керована версія 70-мм ракети Hydra, в свої старі винищувачі Gripen C і новітню модель Gripen E. Халметоя поділився, що разом з директором з маркетингу програми Gripen Мікаелем Франценом вони обговорювали висновки компанії з війни в Україні про те, що для протидії дронам необхідне дешевше озброєння.

Я маю на увазі, що в даний час ми використовуємо дуже дорогу зброю для знищення дуже дешевих дронів.

Він зазначив, що Saab сподівається оснастити Gripen системами, які можуть нести кілька боєприпасів на одному підвісному пристрої.

Якщо на кожному підвісному пристрої можна розмістити чотири або десять боєприпасів, то можна знищити набагато більше дронів.

У виданні нагадали, що системи APWKS вже є в різних озброєннях, які використовуються в Україні. Наприклад, системи протидії безпілотникам VAMPIRE оснащені чотириствольною пусковою установкою для керованих ракет Hydra, яку можна встановити на пікап.

Журналісти розповіли, що вартість використання одного снаряда APKWS оцінюється в 20 000-35 000 доларів, в той час як вартість більш типових для сучасних винищувачів видів озброєння, таких як AIM-9 Sidewinder, становить приблизно 450 000 доларів, а AIM-120 AMRAAM — приблизно 1 мільйон доларів.

