Шведские истребители Gripen для Украины будут укомплектованы ракетами Meteor

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палис заявляет, что появление шведских истребителей Gripen является значительным усилением способностей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Главные тезисы
- Шведские истребители Gripen с ракетами Meteor усилят возможности украинской авиации и обороны, позволяя бороться с российскими вражескими самолетами на фронте.
- Появление Gripen на вооружении Украины является важным шагом к формированию качественно новой архитектуры обороны страны.
Gripen с ракетами Meteor станут "длинной рукой" ПС — Палиса
Украина получит первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen с ракетами "воздух-воздух" большой дальности Meteor.
Заместитель руководителя ОП напомнил, что Gripen создавался для войны, где авиация должна действовать быстро и адаптивно, с разных аэродромов оперативного базирования, в сложной среде противовоздушной обороны и под постоянным давлением врага. Именно такая война сегодня идет в Украине».
Палиса поблагодарил Швецию и подчеркнул, что «шведская поддержка Украины является последовательной стратегической позицией государства, хорошо понимающего природу российской угрозы».
Gripen для Украины — это вклад не только в украинскую безопасность. Это вклад в безопасность всей Европы.
Швеция выделила Украине пакет поддержки в размере 2,7 млрд долларов, включающий средства на производство дронов — почти 400 млн, а также передачу истребителей Gripen.
