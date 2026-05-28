Шведские истребители Gripen для Украины будут укомплектованы ракетами Meteor

Gripen с ракетами Meteor станут "длинной рукой" ПС — Палиса

Украина получит первую партию шведских истребителей JAS 39 Gripen с ракетами "воздух-воздух" большой дальности Meteor.

Это не просто очередное усиление авиации. Это еще один шаг к качественно новой архитектуре нашей обороны. Но самое главное, что Gripen с ракетами Meteor на борту — это будет «длинная рука» нашей авиации, которая позволит отгонять носителей российских кабов от фронта. Это неоценимое усиление как нашей авиации, так и защита пехоты. Павел Палиса Заместитель руководителя Офиса Президента

Заместитель руководителя ОП напомнил, что Gripen создавался для войны, где авиация должна действовать быстро и адаптивно, с разных аэродромов оперативного базирования, в сложной среде противовоздушной обороны и под постоянным давлением врага. Именно такая война сегодня идет в Украине».

По его словам, появление шведских истребителей дает нам больше инструментов для борьбы с российской авиацией, ракетами, дронами и средствами поражения. Это значительное усиление способностей Воздушных сил и постепенное формирование той системы, которой мы ее представляем».

Палиса поблагодарил Швецию и подчеркнул, что «шведская поддержка Украины является последовательной стратегической позицией государства, хорошо понимающего природу российской угрозы».

Gripen для Украины — это вклад не только в украинскую безопасность. Это вклад в безопасность всей Европы.

Швеция выделила Украине пакет поддержки в размере 2,7 млрд долларов, включающий средства на производство дронов — почти 400 млн, а также передачу истребителей Gripen.