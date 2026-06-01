Ракеты Meteor на истребителях Gripen способны оттеснить авиацию РФ от границ Украины
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Шведские истребители Gripen не изменят ситуацию на фронте мгновенно, однако ракеты Meteor на их борту способны потеснить российскую авиацию от украинских границ.

Главные тезисы

  • Ракеты Meteor на истребителях Gripen могут сыграть важную роль в оттеснении российской авиации от украинских границ.
  • Ракета Meteor имеет высокую дальность поражения, превышающую 120 км, и способна уничтожать различные типы воздушных целей.

Что способны сделать ракеты Meteor для фронта

Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

Он призвал осторожно относиться к термину "геймченджер", поскольку любое оружие необходимо сначала проверить в реальных боевых условиях. Он привел в пример истребители F-16, от которых также ожидали скорых изменений, однако Украина получила несколько устаревшие модификации этих самолетов.

Похожая ситуация, по его словам, складывается и из Gripen. Ожидается, что Украина получит самолеты модификации C/D, ставшие более старой версией.

В то же время, пояснил Иинат, "гриппени" имеют существенные преимущества: они неприхотливы в применении, способны садиться на различные типы взлетно-посадочных полос и являются самыми дешевыми в своем классе по затратам на эксплуатацию.

Одним из главных преимуществ шведских самолетов является их полная совместимость почти со всей номенклатурой западного вооружения как американского, так и европейского типа.

Ну и главное — ракета Meteor, которая может быть этим "геймченджером", если все удастся в тактическом плане… Эта ракета может потеснить атакующую нас КАБами российскую авиацию от наших границ.

Юрий Игнат

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ

Ракета Meteor класса "воздух-воздух" считается одной из самых эффективных дальнобойных ракет для ведения воздушного боя. Ее заявленная дальность поражения превышает 120 км, а по отдельным оценкам может достигать около 200 км.

Ключевой особенностью Meteor является прямоточный воздушно-реактивный двигатель, позволяющий ракете поддерживать высокую скорость практически на всей траектории полета. Благодаря этому она сохраняет значительный запас энергии даже на финальном участке и остается опасной для активно маневрирующих целей.

Meteor предназначена для уничтожения широкого спектра воздушных целей, включая истребителей, бомбардировщиков, самолетов-носителей ракетного вооружения и крупных беспилотников. Особую угрозу она представляет для российских Су-35, Су-30, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, используемых для координации воздушных операций.

