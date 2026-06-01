Ракеты Meteor на истребителях Gripen способны оттеснить авиацию РФ от границ Украины

Шведские истребители Gripen не изменят ситуацию на фронте мгновенно, однако ракеты Meteor на их борту способны потеснить российскую авиацию от украинских границ.
Главные тезисы
- Ракеты Meteor на истребителях Gripen могут сыграть важную роль в оттеснении российской авиации от украинских границ.
- Ракета Meteor имеет высокую дальность поражения, превышающую 120 км, и способна уничтожать различные типы воздушных целей.
Что способны сделать ракеты Meteor для фронта
Об этом начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.
Он призвал осторожно относиться к термину "геймченджер", поскольку любое оружие необходимо сначала проверить в реальных боевых условиях. Он привел в пример истребители F-16, от которых также ожидали скорых изменений, однако Украина получила несколько устаревшие модификации этих самолетов.
Похожая ситуация, по его словам, складывается и из Gripen. Ожидается, что Украина получит самолеты модификации C/D, ставшие более старой версией.
Одним из главных преимуществ шведских самолетов является их полная совместимость почти со всей номенклатурой западного вооружения как американского, так и европейского типа.
Ракета Meteor класса "воздух-воздух" считается одной из самых эффективных дальнобойных ракет для ведения воздушного боя. Ее заявленная дальность поражения превышает 120 км, а по отдельным оценкам может достигать около 200 км.
Ключевой особенностью Meteor является прямоточный воздушно-реактивный двигатель, позволяющий ракете поддерживать высокую скорость практически на всей траектории полета. Благодаря этому она сохраняет значительный запас энергии даже на финальном участке и остается опасной для активно маневрирующих целей.
Meteor предназначена для уничтожения широкого спектра воздушных целей, включая истребителей, бомбардировщиков, самолетов-носителей ракетного вооружения и крупных беспилотников. Особую угрозу она представляет для российских Су-35, Су-30, а также самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, используемых для координации воздушных операций.
