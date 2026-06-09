В Чугуеве погибла беременная женщина и двое мужчин в результате ударов России

Новые российские атаки на Чугуев Харьковской области оборвали жизни еще троих мирных жителей города. Кроме того, местные власти сообщают о 25 пострадавших. 9 июня в Чугуеве объявлен День траура.
Главные тезисы
- В Харькове под вражеские удары попали 9 многоквартирных домов, здание коммунального предприятия, админздание, церковь, кафе, 37 автомобилей.
- На месте обстрелов работают все экстренные службы.
Атака России на Чугуев — какие последствия
Как сообщает глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, в течение 8 июня российские оккупанты наносили удары по г. Харькову и 30 населенным пунктам области.
В общей сложности известно о 3 погибших гражданских. Одна из жертв вражеского удара — 22-летняя женщина — была беременной.
Кроме того, сообщается, что с. Вишневое Старосалтовской общины получила ранение 49-летняя женщина; в с. Черкасские Тишки Циркуновской общины пострадал 43-летний мужчина; в с. Хотимля Старосалтовской общины был ранен 30-летний мужчина.
Для последних атак на Харьков и область армия РФ использовала:
5 ракет "Х-59";
7 КОБ;
11 БпЛА типа «Герань-2»;
1 БпЛА типа «Ланцет»;
6 БпЛА типа «Молния»;
15 fpv-дронов;
19 БпЛА (тип устанавливается).
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