В Чугуеве погибла беременная женщина и двое мужчин в результате ударов России
Категория
Украина
Дата публикации

В Чугуеве погибла беременная женщина и двое мужчин в результате ударов России

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Атака России на Чугуев – какие последствия
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Новые российские атаки на Чугуев Харьковской области оборвали жизни еще троих мирных жителей города. Кроме того, местные власти сообщают о 25 пострадавших. 9 июня в Чугуеве объявлен День траура.

Главные тезисы

  • В Харькове под вражеские удары попали 9 многоквартирных домов, здание коммунального предприятия, админздание, церковь, кафе, 37 автомобилей.
  • На месте обстрелов работают все экстренные службы.

Атака России на Чугуев — какие последствия

Как сообщает глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, в течение 8 июня российские оккупанты наносили удары по г. Харькову и 30 населенным пунктам области.

В общей сложности известно о 3 погибших гражданских. Одна из жертв вражеского удара — 22-летняя женщина — была беременной.

В г. Харьков пострадали 16 человек, среди них подверглись острой реакции на стресс девушки 11 и 16 лет и годовалый мальчик; в г. Чугуев погибли мужчины 56 и 70 лет и 22-летняя женщина, подверглись острой реакции на стресс женщины 71 и 65 лет и 70-летний мужчина; в пос. Большой Бурлук пострадали мужчины 40 и 39 лет; в г. Богодухов пострадал 69-летний мужчина.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Кроме того, сообщается, что с. Вишневое Старосалтовской общины получила ранение 49-летняя женщина; в с. Черкасские Тишки Циркуновской общины пострадал 43-летний мужчина; в с. Хотимля Старосалтовской общины был ранен 30-летний мужчина.

Для последних атак на Харьков и область армия РФ использовала:

  • 5 ракет "Х-59";

  • 7 КОБ;

  • 11 БпЛА типа «Герань-2»;

  • 1 БпЛА типа «Ланцет»;

  • 6 БпЛА типа «Молния»;

  • 15 fpv-дронов;

  • 19 БпЛА (тип устанавливается).

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