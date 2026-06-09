В Чугуеве погибла беременная женщина и двое мужчин в результате ударов России

В г. Харьков пострадали 16 человек, среди них подверглись острой реакции на стресс девушки 11 и 16 лет и годовалый мальчик; в г. Чугуев погибли мужчины 56 и 70 лет и 22-летняя женщина, подверглись острой реакции на стресс женщины 71 и 65 лет и 70-летний мужчина; в пос. Большой Бурлук пострадали мужчины 40 и 39 лет; в г. Богодухов пострадал 69-летний мужчина.