"Вот-вот проиграет". Борис Джонсон видит признаки поражения Путина

По мнению бывшего британского лидера Бориса Джонсона, поведение российского диктатора Владимира Путина свидетельствует о том, что он проиграет в войне против Украины.

Известный британский политик решил отреагировать на сообщение украинского лидера Владимира Зеленского о массированной атаке 2 июня.

Путин ведет себя с отчаянным варварством того, кто вот-вот терпит поражение. Он никогда не сможет покорить Украину. Ему следует признать это — и спасти многие тысячи жизней с обеих сторон. Борис Джонсон Бывший премьер-министр Великобритании

С заявлением на этот счет также выступил посол Британии в Украине Нил Кромптон.

После очередного массированного удара РФ по Киеву, он четко дал понять, что это не повлияет на присутствие британских дипломатов в Киеве.

Минувшей ночью Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 650 дронов. Число погибших растет, более 100 человек ранены. Мы остаемся здесь. Впереди много работы, чтобы помочь нашим украинским друзьям, — написал Нил Кромптон.

К слову, 3 месяца назад Борис Джонсон съездил на позиции украинских военных в Запорожской области.