В Украине создали оружие против российских КАБов

Украине понадобилось полтора года, чтобы в конце концов создать собственное мощное оружие против российских КАБов, которое получило название "Эквалайзер". Это означает, что Силам обороны больше не нужно ждать поставок от западных союзников.

Украинский "Эквалайзер" — что о нем известно

Как удалось узнать британским журналистам, многие годы полномасштабной войны у Украины не было никакого ответа на российские КАБы.

Однако "Эквалайзер" резко изменил ситуацию — его разработали, ориентируясь на совместимость с существующим авиапарком Украины, в том числе истребителями F-16 и Mirage.

Однако, что важно понимать, для его развертывания на этих самолетах все равно потребуется дополнительная сертификация.

С заявлением по этому поводу выступил Кристоф Бергс — аналитик-исследователь Королевского института объединенных служб.

По словам последнего, речь идет об еще одном важном инструменте в арсенале Украины.

Именно "Эквалайзер" позволит поражать системы и позиции, которые нельзя уничтожить беспилотниками.

Наличие этих бомб позволяет наносить удары по укрепленным районам, оборонным позициям и командным пунктам, где требуется высокая мощность взрыва, — добавил Бергс.

По мнению западных экспертов, "Эквалайзер" не сможет переломить ход войны, однако станет еще одной серьезной проблемой для российских захватчиков.