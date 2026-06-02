В Украине создали оружие против российских КАБов

Украине понадобилось полтора года, чтобы в конце концов создать собственное мощное оружие против российских КАБов, которое получило название "Эквалайзер". Это означает, что Силам обороны больше не нужно ждать поставок от западных союзников.
Главные тезисы
- Россия сбрасывает свои КАБы с высоты 6-7 тыс. м в пределах своего воздушного пространства.
- Украинские истребители вынуждены запускать управляемые планирующие бомбы на большие расстояния.
Украинский "Эквалайзер" — что о нем известно
Как удалось узнать британским журналистам, многие годы полномасштабной войны у Украины не было никакого ответа на российские КАБы.
Однако "Эквалайзер" резко изменил ситуацию — его разработали, ориентируясь на совместимость с существующим авиапарком Украины, в том числе истребителями F-16 и Mirage.
Однако, что важно понимать, для его развертывания на этих самолетах все равно потребуется дополнительная сертификация.
С заявлением по этому поводу выступил Кристоф Бергс — аналитик-исследователь Королевского института объединенных служб.
По словам последнего, речь идет об еще одном важном инструменте в арсенале Украины.
Именно "Эквалайзер" позволит поражать системы и позиции, которые нельзя уничтожить беспилотниками.
По мнению западных экспертов, "Эквалайзер" не сможет переломить ход войны, однако станет еще одной серьезной проблемой для российских захватчиков.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-