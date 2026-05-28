Россия обманом вербует наемников из Африки на войну против Украины — ГУР
Нигерийцы продолжают гибнуть на войне против Украины. Как Россия обманом вербует наемников из Африки, рассказали в Главном управлении разведки.

Главные тезисы

  • Россия вербует наемников из Африки на войну против Украины обманными обещаниями о работе.
  • Обещания о трудоустройстве в России превращаются в принудительный контракт на украинском фронте, что часто приводит к гибели наемников.

ГУР обнародовало историю еще одного ликвидированного наемника РФ из Нигерии

Билет в один конец — именно так для десятков и сотен граждан Нигерии заканчиваются обещания о трудоустройстве на россии.

Еще один нигериец — Айебусив Олабоде Виктор, завербованный в оккупационную армию России, был ликвидирован в Харьковской области. Его история — не исключение, а последовательная практика российских вербовщиков: обещания работы, вылет в россия, отобранные документы, принудительный контракт и фронт.

Главное в этой истории — публичная ложь российских чиновников и пренебрежение со стороны государства-агрессора к требованиям официальной Нигерии прекратить вербовку ее граждан на преступную войну.

Как работает российская схема обмана, почему ее жертвами становятся граждане африканских стран и о каком количестве таких наемников идет речь — читайте на слайдах.

ГУР напоминает: единственная реальная возможность выжить на преступной войне против Украины как для иностранных наемников в российской армии, так и для граждан государства-агрессора — это добровольная сдача в плен. Выполнить это можно в рамках проекта "Хочу жить", написав в безопасный чат-бот в Telegram.

