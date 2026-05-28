Росія обманом вербує найманців з Африки на війну проти України — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обманом вербує найманців з Африки на війну проти України — ГУР

ГУР
найманець

Нігерійці продовжують гинути на війні проти України. Як Росія обманом вербує найманців з Африки — розповіли у Головному управлінні розвідки.

Головні тези:

  • Росія вербує найманців з Африки обіцянками про роботу та обманом щодо умов служби в окупаційній армії на війні проти України.
  • Обіцянки про працевлаштування в Росії перетворюються на примусовий контракт на фронті, що призводить до ліквідації найманців.

ГУР оприлюднило історію ще одного ліквідованого найманця РФ з Нігерії

Квиток в один кінець — саме так для десятків і сотень громадян Нігерії закінчуються обіцянки про працевлаштування на росії.

Ще один нігерієць — Айебусіва Олабоде Віктор, завербований до окупаційної армії рф, був ліквідований на Харківщині. Його історія — не виняток, а послідовна практика російських вербувальників: обіцянки роботи, виліт до росії, відібрані документи, примусовий контракт і фронт.

Головне в цій історії — публічна брехня російських урядовців і нехтування з боку держави-агресора вимогами офіційної Нігерії припинити вербування її громадян на злочинну війну.

Як працює російська схема обману, чому її жертвами стають громадяни африканських країн і про яку кількість таких найманців йдеться — читайте на слайдах.

ГУР нагадує: єдина реальна можливість вижити на злочинній війні проти України як для іноземних найманців у російській армії, так і для громадян держави-агресора — це добровільна здача в полон. Здійснити це можна в межах проєкту "Хочу жить", написавши в безпечний чат-бот у Telegram.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оприлюднило дані 12 танкерів тіньового флоту РФ
ГУР
танкер
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР показало ексклюзивні кадри зачистки Степногірська — відео
ГУР
ГУР
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оприлюднило дані про російський реактивний дрон "Герань-4"
ГУР
Герань-4

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?