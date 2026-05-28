Росія обманом вербує найманців з Африки на війну проти України — ГУР

Нігерійці продовжують гинути на війні проти України. Як Росія обманом вербує найманців з Африки — розповіли у Головному управлінні розвідки.

ГУР оприлюднило історію ще одного ліквідованого найманця РФ з Нігерії

Квиток в один кінець — саме так для десятків і сотень громадян Нігерії закінчуються обіцянки про працевлаштування на росії.

Ще один нігерієць — Айебусіва Олабоде Віктор, завербований до окупаційної армії рф, був ліквідований на Харківщині. Його історія — не виняток, а послідовна практика російських вербувальників: обіцянки роботи, виліт до росії, відібрані документи, примусовий контракт і фронт.

Головне в цій історії — публічна брехня російських урядовців і нехтування з боку держави-агресора вимогами офіційної Нігерії припинити вербування її громадян на злочинну війну.

Як працює російська схема обману, чому її жертвами стають громадяни африканських країн і про яку кількість таких найманців йдеться — читайте на слайдах.

ГУР нагадує: єдина реальна можливість вижити на злочинній війні проти України як для іноземних найманців у російській армії, так і для громадян держави-агресора — це добровільна здача в полон. Здійснити це можна в межах проєкту "Хочу жить", написавши в безпечний чат-бот у Telegram.