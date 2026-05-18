ГУР показало ексклюзивні кадри зачистки Степногірська — відео

Ексклюзивні кадри інтенсивної бойової роботи штурмовиків спецпідрозділу ГУР “Артан” у Степногірську на Запорізькому фронті надала воєнна розвідка України.
Головні тези:
- Головне управління розвідки опублікувало ексклюзивні кадри зачистки Степногірська.
- Степногірськ - одне з ключових місць в регіоні, що підлягає зачистці через важливі стратегічні обставини.
Степногірськ під контролем: воїни спецпідрозділу ГУР “Артан” продовжують зачистку міста
Під час операції, що відбулася у щільній координації із суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій з метою витіснити російських окупантів з міста та стабілізувати ситуацію у населеному пункті.
Техніку, на якій групи спецпризначенців ГУР заїжджали на штурм позицій загарбників, спробував атакувати ворожий FPV-“ждун”, але був холоднокровно знищений.
У результаті боїв у складних міських умовах сили російських окупантів вибиті з укріплених позицій, ключові локації у Степногірську перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України.
