ГУР показало эксклюзивные кадры зачистки Степногорска — видео

Эксклюзивные кадры интенсивной боевой работы штурмовиков спецподразделения ГУР Артан в Степногорске на Запорожском фронте предоставила военная разведка Украины.
Главные тезисы
- Эксклюзивные кадры зачистки Степногорска предоставлены ГУР Артан в видеоформате для публики.
- Операция проводилась спецподразделением с целью вытеснения российских оккупантов из ключевого места на Запорожском фронте.
Степногорск под контролем: воины спецподразделения ГУР "Артан" продолжают зачистку города
В ходе операции, состоявшейся в плотной координации со смежными подразделениями, спецназовцы военной разведки провели серию активных наступательных действий с целью вытеснить российских оккупантов из города и стабилизировать ситуацию в населенном пункте.
Технику, на которой группы спецназовцев ГУР заезжали на штурм позиций захватчиков, попытался атаковать вражеский FPV-ждун, но был хладнокровно уничтожен.
В результате боев в сложных городских условиях силы российских окупантов выбиты с укрепленных позиций, ключевые локации в Степногорске перешли под контроль Сил безопасности и обороны Украины.
