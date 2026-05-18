ГУР показало эксклюзивные кадры зачистки Степногорска — видео

Эксклюзивные кадры интенсивной боевой работы штурмовиков спецподразделения ГУР Артан в Степногорске на Запорожском фронте предоставила военная разведка Украины.

Степногорск под контролем: воины спецподразделения ГУР "Артан" продолжают зачистку города

В ходе операции, состоявшейся в плотной координации со смежными подразделениями, спецназовцы военной разведки провели серию активных наступательных действий с целью вытеснить российских оккупантов из города и стабилизировать ситуацию в населенном пункте.

Технику, на которой группы спецназовцев ГУР заезжали на штурм позиций захватчиков, попытался атаковать вражеский FPV-ждун, но был хладнокровно уничтожен.

В результате боев в сложных городских условиях силы российских окупантов выбиты с укрепленных позиций, ключевые локации в Степногорске перешли под контроль Сил безопасности и обороны Украины.

Штурмовые действия производились слаженно, с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. Каждый дом проверен на наличие "сюрпризов" и остатков живой силы оккупанта. Мы не исключаем, что противник продолжит попытки снова заходить в город, впрочем — готовы к этому, — рассказал командир "Артана" Виктор Торкотюк.

