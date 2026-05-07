ГУР показало новые кадры уничтожения военных объектов РФ в Крыму — видео
Виртуозы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" в Крыму продолжают уничтожать военные объекты российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Спецподразделение ГУР МО Украины “Призраки” активно уничтожает военные объекты российских захватчиков в Крыму.
  • Успешные удары были нанесены по критически важным объектам, необходимым для работы систем обороны и обеспечения оккупационной армии.

"Призраки" ГУР в Крыму отработали по критическим военным объектам оккупантов

Во время операции в апреле 2026 года разведчики нанесли успешные удары по критически важным составляющим единой системы, которая должна помогать врагу выявлять угрозы, координировать действия, защищать авиацию, поддерживать флот и питать оккупационную армию ресурсами.

Поражено:

  • пункт коммуникации и питания ретранслятора БпЛА "герань/гербера";

  • РЛС "подлет-К1";

  • БРЛС мр-231-3 "войгач";

  • пост оэр, мр-231, МСУ "сервал", средства РЭБ и РЭР;

  • БРЛС "Балтика-б";

  • станцию РЭБ и системы наблюдения ЧФ РФ;

  • ангар-укрытие самолета Су-24;

  • резервуар нефтепродуктов на нефтебазе компании ATAN;

  • ангар-укрытие самолета Су-30;

  • РЭР-лабораторию на крыше штабного здания ЧФ РФ.

