ГУР показало нові кадри знищення військових об’єктів РФ у Криму — відео

Віртуози спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” у Криму продовжують нищити військові об’єкти російських загарбників.
Головні тези:
- Спецпідрозділ ГУР МО України продовжує нищити військові об’єкти російських загарбників у Криму.
- Успішні удари були завдані по критично важливих об’єктах, необхідних для роботи систем оборони та забезпечення окупаційної армії.
“Примари” ГУР у Криму відпрацювали по критичних військових об’єктах окупантів
Під час операції у квітні 2026 року розвідники завдали успішних ударів по критично важливих складових єдиної системи, яка мала допомагати ворогу виявляти загрози, координувати дії, захищати авіацію, підтримувати флот і живити окупаційну армію ресурсами.
Уражено:
пункт комунікації та живлення ретранслятора БпЛА “гєрань/гербера”;
РЛС “подльот-К1”;
БРЛС мр-231-3 “вайгач”;
пост оер, мр-231, МСУ “сервал”, засоби РЕБ та РЕР;
БРЛС “балтика-б”;
станцію РЕБ та системи спостереження чф рф;
ангар-укриття літака Су-24;
резервуар нафтопродуктів на нафтобазі компанії ATAN;
ангар-укриття літака Су-30;
РЕР-лабораторію на даху штабної будівлі чф рф.
