ГУР показало нові кадри знищення військових об’єктів РФ у Криму — відео

Віртуози спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” у Криму продовжують нищити військові об’єкти російських загарбників.

Головні тези:

  • Спецпідрозділ ГУР МО України продовжує нищити військові об’єкти російських загарбників у Криму.
  • Успішні удари були завдані по критично важливих об’єктах, необхідних для роботи систем оборони та забезпечення окупаційної армії.

“Примари” ГУР у Криму відпрацювали по критичних військових об’єктах окупантів

Під час операції у квітні 2026 року розвідники завдали успішних ударів по критично важливих складових єдиної системи, яка мала допомагати ворогу виявляти загрози, координувати дії, захищати авіацію, підтримувати флот і живити окупаційну армію ресурсами.

Уражено:

  • пункт комунікації та живлення ретранслятора БпЛА “гєрань/гербера”;

  • РЛС “подльот-К1”;

  • БРЛС мр-231-3 “вайгач”;

  • пост оер, мр-231, МСУ “сервал”, засоби РЕБ та РЕР;

  • БРЛС “балтика-б”;

  • станцію РЕБ та системи спостереження чф рф;

  • ангар-укриття літака Су-24;

  • резервуар нафтопродуктів на нафтобазі компанії ATAN;

  • ангар-укриття літака Су-30;

  • РЕР-лабораторію на даху штабної будівлі чф рф.

