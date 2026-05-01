ГУР завдало рекордних втрат кадирівському “Ахмату” — відео

Головне управління розвідки України вперше розкрило деталі унікальної спецоперації своїх воїнів у Сумській області. Саме завдяки зусиллям бійців ГУР ворожий “Ахмат” зазнав найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення.
Головні тези:
- На цьому тлі командир ічкерійських добровольців спецпідрозділу ГУР “Шаманбат” Абдул Хакім закликав чеченців не підписувати контракти.
- Вони повинні уникати мобілізації до російської армії, щоб врятувати свої життя.
Нова спецоперація ГУР — усі подробиці та відео
Вона тривала протягом лютого-квітня 2026 року — до реалізації були залучені:
спецпідрозділ ГУР МО України “Шаманбат”;
104 бригада ТрО “Горинь”;
підрозділ агентурних операцій ГУР.
Головна ціль цієї спецоперації — максимальне знищення найманців підрозділу Росгвардії “Ахмат”, які намагаються окупувати українські землі на Сумському напрямку.
За словами розвідників, важливі дані про плани противника їх надав ексвійськовослужбовець “Ахмату”, з яким ГУР встановив зв'язок на початку 2025 року.
Завдяки зусиллям останнього, було встановлено пристрій для прослуховування, переданий за лінію фронту FPV-дроном, в приміщенні для нарад “Ахмату”.
Таким чином воєнна розвідка України отримала у своє розпорядження розмови всього командного складу підрозділу.
Завдяки ції інформації ГУРівці влучно завдавали ударів по кадирівцях під час їх переміщень та в районах зосередження.
Ба більше, під удари воїнів ГУР потрапили понад 160 одиниць броньованого і автомобільного транспорту, понад дронів різних типів, а також засоби зв’язку, РЕБ/РЕР, інженерна обладнання та техніка, склади зброї та паливних матеріалів і інші засоби ведення війни.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-