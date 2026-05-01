ГУР завдало рекордних втрат кадирівському “Ахмату” — відео

Головне управління розвідки України вперше розкрило деталі унікальної спецоперації своїх воїнів у Сумській області. Саме завдяки зусиллям бійців ГУР ворожий “Ахмат” зазнав найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення.

Нова спецоперація ГУР — усі подробиці та відео

Вона тривала протягом лютого-квітня 2026 року — до реалізації були залучені:

спецпідрозділ ГУР МО України “Шаманбат”;

104 бригада ТрО “Горинь”;

підрозділ агентурних операцій ГУР.

Головна ціль цієї спецоперації — максимальне знищення найманців підрозділу Росгвардії “Ахмат”, які намагаються окупувати українські землі на Сумському напрямку.

За словами розвідників, важливі дані про плани противника їх надав ексвійськовослужбовець “Ахмату”, з яким ГУР встановив зв'язок на початку 2025 року.

Завдяки зусиллям останнього, було встановлено пристрій для прослуховування, переданий за лінію фронту FPV-дроном, в приміщенні для нарад “Ахмату”.

Таким чином воєнна розвідка України отримала у своє розпорядження розмови всього командного складу підрозділу.

Завдяки ції інформації ГУРівці влучно завдавали ударів по кадирівцях під час їх переміщень та в районах зосередження.

В результаті спецоперації впродовж двох місяців "ахмат" зазнав найбільших втрат з початку повномасштабного вторгнення: 41 вбитими, 87 — пораненими. Ще понад сотня найманців зарахована у зниклі безвісти.

Ба більше, під удари воїнів ГУР потрапили понад 160 одиниць броньованого і автомобільного транспорту, понад дронів різних типів, а також засоби зв’язку, РЕБ/РЕР, інженерна обладнання та техніка, склади зброї та паливних матеріалів і інші засоби ведення війни.