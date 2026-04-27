ГУР оприлюднило дані щодо нової крилатої ракети РФ

ГУР МО України в розділі “Компоненти у зброї” порталу “War&Sanctions” оприлюднює інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та електронну компонентну базу нової крилатої авіаційної ракети противника С-71К “Ковьор”.

Після публікації структури кооперації підприємств з виробництва винищувачів Су-57, воєнна розвідка України розкриває деталі нового засобу ураження, розробленого “Об’єднаною авіабудівною компанією” (ОАК) саме під цю платформу.

Нова ракета вперше була застосована ворогом наприкінці минулого року та, схоже, є першими спробами ОАК в ракетобудуванні. У якості бойової частини використано осколково-фугасну авіаційну бомбу ОФАБ-250-270 вагою 250 кг, інтегровану в силову раму носової частини ракети.

Корпус виконаний із багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, внутрішні елементи — з алюмінієвих сплавів.

Крилата ракета РФ С-71К “Ковьор”

Бортова система управління включає польотний контролер, інерціальну навігаційну систему на базі простих сенсорів, а також систему живлення. Переважна більшість електронної компонентної бази — іноземного походження: американського, китайського, швейцарського, японського, німецького, тайванського та ірландського виробництва.

Ракета оснащена турбореактивним двигуном R500 виробництва ТОВ “РЕЙНОЛЬДС”, що входить до складу “Об’єднаної авіабудівної корпорації”.

Завдяки основному та двом боковим паливним бакам ймовірна дальність застосування С-71К складає до 300 км. В перспективі противником розглядається можливість застосування ракети з БпЛА С-70 “охотнік”.

Збереження доступу до іноземних технологій та компонентів дозволяє державі-агресору розробляти нові засоби ураження та масштабувати їх застосування у війні проти України.

ГУР МО України продовжує системну роботу з викриття технологічної бази російського ВПК та закликає до посилення санкційного тиску з метою обмеження спроможностей агресора до ведення війни.