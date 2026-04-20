ГУР оприлюднило дані про виробництво російських винищувачів Су-57

ГУР розкрило дані про непідсанкційні підприємства з виробництва Су-57 у РФ

ГУР МО України оприлюднює інтерактивну 3D-модель та інформацію про 103 підприємства кооперації з виробництва багатоцільових винищувачів Су-57.

Серед ідентифікованих підприємств:

Санкт-Петербурзький ВАТ "Красний октябрь" — виробник допоміжних силових установок — газотурбінних двигунів-енергоблоків для Су-57;

Національний інститут авіаційних технологій, який бере участь у розробці конструкції багатофункціонального силікатного скління кабіни літака;

Інститут теоретичної і прикладної електродинаміки російської академії наук, який здійснює розробку та виконує роботи із нанесення радіопоглинаючих покриттів на деталі літака;

ТОВ "ЯШВ Авіа" — виробник авіаційних шин для винищувачів Су-57.

Зазначається, що третина цих підприємств досі не підпадає під обмеження жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє їм зберігати доступ до іноземних технологій і компонентної бази, необхідних для розвитку російської бойової авіації.

Су-57 — це російський багатоцільовий винищувач 5-го покоління. Перший політ літак здійснив 29 січня 2010 року.