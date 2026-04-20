ГУР оприлюднило дані про виробництво російських винищувачів Су-57

У ГУР розкрили дані про понад сотню підприємств, залучених до виробництва російських винищувачів Су-57.
Головні тези:
- Серед більше ніж сотні підприємств, залучених до виробництва винищувачів Су-57, відомі такі гравці як Санкт-Петербурзький ВАТ “Красний октябрь” та Національний інститут авіаційних технологій.
- Дані оприлюднені ГУР розкривають, що третина підприємств має доступ до зарубіжних технологій, не зазнавши обмежень від санкційної коаліції.
ГУР розкрило дані про непідсанкційні підприємства з виробництва Су-57 у РФ
ГУР МО України оприлюднює інтерактивну 3D-модель та інформацію про 103 підприємства кооперації з виробництва багатоцільових винищувачів Су-57.
Серед ідентифікованих підприємств:
Санкт-Петербурзький ВАТ "Красний октябрь" — виробник допоміжних силових установок — газотурбінних двигунів-енергоблоків для Су-57;
Національний інститут авіаційних технологій, який бере участь у розробці конструкції багатофункціонального силікатного скління кабіни літака;
Інститут теоретичної і прикладної електродинаміки російської академії наук, який здійснює розробку та виконує роботи із нанесення радіопоглинаючих покриттів на деталі літака;
ТОВ "ЯШВ Авіа" — виробник авіаційних шин для винищувачів Су-57.
Зазначається, що третина цих підприємств досі не підпадає під обмеження жодної з країн санкційної коаліції, що дозволяє їм зберігати доступ до іноземних технологій і компонентної бази, необхідних для розвитку російської бойової авіації.
Су-57 — це російський багатоцільовий винищувач 5-го покоління. Перший політ літак здійснив 29 січня 2010 року.
