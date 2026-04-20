ГУР обнародовало данные о производстве российских истребителей Су-57

ГУР раскрыло данные о неподсанкционных предприятиях по производству Су-57 в РФ

ГУР МО Украины обнародует интерактивную 3D-модель и информацию о 103 предприятиях кооперации по производству многоцелевых истребителей Су-57.

Среди идентифицированных предприятий:

Санкт-Петербургский ОАО "Красный октябрь" — производитель вспомогательных силовых установок — газотурбинных двигателей-энергоблоков для Су-57;

Национальный институт авиационных технологий, участвующий в разработке конструкции многофункционального силикатного остекления кабины самолета;

Институт теоретической и прикладной электродинамики российской академии наук, осуществляющий разработку и выполняющий работы по нанесению радиопоглощающих покрытий на детали самолета;

ООО "ЯШВ Авиа" — производитель авиационных шин для истребителей Су-57.

Отмечается, что треть этих предприятий до сих пор не подпадает под ограничение ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет сохранять доступ к иностранным технологиям и компонентной базе, необходимым для развития российской боевой авиации.

Су-57 — это российский многоцелевой истребитель 5-го поколения. Первый полет самолет совершил 29 января 2010 года.