ГУР обнародовало данные о производстве российских истребителей Су-57

В ГУР раскрыли данные о более чем сотне предприятий, привлеченных к производству российских истребителей Су-57.
Главные тезисы
- Более сотни предприятий вовлечены в производство российских истребителей Су-57 по данным ГУР.
- Часть предприятий имеет доступ к зарубежным технологиям без санкционных ограничений.
ГУР раскрыло данные о неподсанкционных предприятиях по производству Су-57 в РФ
ГУР МО Украины обнародует интерактивную 3D-модель и информацию о 103 предприятиях кооперации по производству многоцелевых истребителей Су-57.
Среди идентифицированных предприятий:
Санкт-Петербургский ОАО "Красный октябрь" — производитель вспомогательных силовых установок — газотурбинных двигателей-энергоблоков для Су-57;
Национальный институт авиационных технологий, участвующий в разработке конструкции многофункционального силикатного остекления кабины самолета;
Институт теоретической и прикладной электродинамики российской академии наук, осуществляющий разработку и выполняющий работы по нанесению радиопоглощающих покрытий на детали самолета;
ООО "ЯШВ Авиа" — производитель авиационных шин для истребителей Су-57.
Отмечается, что треть этих предприятий до сих пор не подпадает под ограничение ни одной из стран санкционной коалиции, что позволяет сохранять доступ к иностранным технологиям и компонентной базе, необходимым для развития российской боевой авиации.
Су-57 — это российский многоцелевой истребитель 5-го поколения. Первый полет самолет совершил 29 января 2010 года.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-