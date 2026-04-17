ГУР предупреждает о новом наземном наступлении России на юго-востоке Украины

Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины и стремится захватить весь Донбасс до сентября. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Главные тезисы
- Россия готовится к новому наступлению на юго-востоке Украины и планирует захватить весь Донбасс до сентября.
- Украина подвергается усиленным ракетным атакам, а Россия готовит широкомасштабную наступательную операцию на территории страны.
Россия задумала новое наступление на юго-востоке Украины
По его словам, российские войска усиливают удары баллистическими ракетами по украинским городам.
Москва производит около 60 ракет «Искандер» в месяц и расширила количество пусковых установок, в то время как Украине не хватает современных систем противовоздушной обороны, таких как американские комплексы Patriot для защиты всей страны.
Он предупредил, что критическая инфраструктура, особенно энергетические объекты, были серьезно повреждены в результате авиаударов РФ зимой, и остаются крайне уязвимыми на фоне дальнейшего усовершенствования тактики ударов Москвы.
Скибицкий отметил, что все более интенсивные ракетные и дроновые атаки России являются частью более широких усилий по уничтожению критической инфраструктуры и подготовке поля боя накануне новой весенне-летней наступательной операции.
Таким образом, отметил Скибицкий, Москва демонстрирует, что серьезно не относится к переговорам, а наоборот, планирует продолжать войну.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-