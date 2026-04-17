ГУР предупреждает о новом наземном наступлении России на юго-востоке Украины

Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины и стремится захватить весь Донбасс до сентября. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Россия задумала новое наступление на юго-востоке Украины

По его словам, российские войска усиливают удары баллистическими ракетами по украинским городам.

Москва производит около 60 ракет «Искандер» в месяц и расширила количество пусковых установок, в то время как Украине не хватает современных систем противовоздушной обороны, таких как американские комплексы Patriot для защиты всей страны.

Он предупредил, что критическая инфраструктура, особенно энергетические объекты, были серьезно повреждены в результате авиаударов РФ зимой, и остаются крайне уязвимыми на фоне дальнейшего усовершенствования тактики ударов Москвы.

Скибицкий отметил, что все более интенсивные ракетные и дроновые атаки России являются частью более широких усилий по уничтожению критической инфраструктуры и подготовке поля боя накануне новой весенне-летней наступательной операции.

Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины, привлекая свои стратегические резервы для пополнения своих войск на территории страны на 20 тыс. новых бойцов. Имея сейчас около 680 тыс. солдат на местах, Россия стремится захватить весь Донбасс до сентября, заявил он, ссылаясь на оценку ГУР, предоставленную FT.

Таким образом, отметил Скибицкий, Москва демонстрирует, что серьезно не относится к переговорам, а наоборот, планирует продолжать войну.