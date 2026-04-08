ГУР добило последний железнодорожный паром РФ в Керчи

Украинским воинам удалось успешно нейтрализовать последний железнодорожный паром российских захватчиков в Керчи под названием "Славянин".
Главные тезисы
- Недавно ГУР вывело из строя железнодорожный паром оккупантов "Авангард".
- Теперь удалось добить "Славянина", который недавно был поврежден.
Новый успех ГУР в Крыму — первые подробности
С официальным заявлением на этот счет 8 апреля выступило Главное управление разведки Украины.
Там уточнили, что новая успешная операция против российских сил в Крыму проводилась мастерами Департамента активных действий ГУР МО.
Что важно понимать, она прошла в ночь с 5 на 6 апреля 2026 года в Керчи.
Под мощные удары украинских дронов на этот раз попал вражеский "Славянин".
Как отмечают в ГУР, речь идет о последнем железнодорожном пароме оккупационной армии в Керченском проливе, который оставался на плаву.
Стоит также напомнить, что в прошлом месяце спецназовцы ГУР вывели из строя другой железнодорожный паром оккупантов — "Авангард" и нанесли "Славянину" повреждения.
