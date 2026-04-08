ГУР добило последний железнодорожный паром РФ в Керчи
ГУР
Новый успех ГУР в Крыму – первые подробности
Украинским воинам удалось успешно нейтрализовать последний железнодорожный паром российских захватчиков в Керчи под названием "Славянин".

  • Недавно ГУР вывело из строя железнодорожный паром оккупантов "Авангард".
  • Теперь удалось добить "Славянина", который недавно был поврежден.

С официальным заявлением на этот счет 8 апреля выступило Главное управление разведки Украины.

Там уточнили, что новая успешная операция против российских сил в Крыму проводилась мастерами Департамента активных действий ГУР МО.

Что важно понимать, она прошла в ночь с 5 на 6 апреля 2026 года в Керчи.

Под мощные удары украинских дронов на этот раз попал вражеский "Славянин".

Как отмечают в ГУР, речь идет о последнем железнодорожном пароме оккупационной армии в Керченском проливе, который оставался на плаву.

"Славянин" играл важную роль в обеспечении российского военного контингента во временно оккупированном Крыму горюче-смазочными материалами, вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Стоит также напомнить, что в прошлом месяце спецназовцы ГУР вывели из строя другой железнодорожный паром оккупантов — "Авангард" и нанесли "Славянину" повреждения.

Системное уничтожение логистических способностей агрессора продолжается! Слава Украине! — добавили украинские разведчики.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

