ГУР добило останній залізничний пором РФ у Керчі
ГУР добило останній залізничний пором РФ у Керчі

Українським воїнам вдалося успішно нейтралізувати останній залізничний пором російських загарбників у Керчі, який має назву "Славянін".

Головні тези:

  • Нещодавно ГУР вивело з ладу залізничний паром окупантів "Авангард”.
  • Тепер вдалося добити “Славяніна”, який нещодавно був пошкоджений.

Новий успіх ГУР у Криму — перші подробиці

З офіційною заявою з цього приводу 8 квітня виступило Головне управління розвідки України.

Там уточнили, що нову успішну операцію проти російських сил у Криму проводили майстри Департаменту активних дій ГУР МО.

Що важливо розуміти, вона відбулася в ніч з 5 на 6 квітня 2026 року в Керчі.

Під потужні удари українських дронів цього разу потрапив ворожий “Славянін”.

Як зазначають в ГУР, йдеться про останній залізничний пором окупаційної армії в Керченській протоці, що лишався на плаву.

“Славянін” відігравав важливу роль у забезпеченні російського військового контингенту в тимчасово окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами.

Варто також нагадати, що минулого місяці спецпризначенці ГУР вивели з ладу інший залізничний паром окупантів — “Авангард” та завдали “Славяніну” пошкоджень.

Системне винищення логістичних спроможностей агресора триває! Слава Україні! — додали українські розвідники.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

