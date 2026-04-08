ГУР добило останній залізничний пором РФ у Керчі

Українським воїнам вдалося успішно нейтралізувати останній залізничний пором російських загарбників у Керчі, який має назву "Славянін".
Головні тези:
- Нещодавно ГУР вивело з ладу залізничний паром окупантів "Авангард”.
- Тепер вдалося добити “Славяніна”, який нещодавно був пошкоджений.
Новий успіх ГУР у Криму — перші подробиці
З офіційною заявою з цього приводу 8 квітня виступило Головне управління розвідки України.
Там уточнили, що нову успішну операцію проти російських сил у Криму проводили майстри Департаменту активних дій ГУР МО.
Що важливо розуміти, вона відбулася в ніч з 5 на 6 квітня 2026 року в Керчі.
Під потужні удари українських дронів цього разу потрапив ворожий “Славянін”.
Як зазначають в ГУР, йдеться про останній залізничний пором окупаційної армії в Керченській протоці, що лишався на плаву.
Варто також нагадати, що минулого місяці спецпризначенці ГУР вивели з ладу інший залізничний паром окупантів — “Авангард” та завдали “Славяніну” пошкоджень.
