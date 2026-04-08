СБС уразили нафтотермінал у Феодосії — відео

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив, що його воїни завдали потужних ударів по нафтотерміналу у Феодосії. Окрім того, бійці СБС успішно вполювали російські «Бук», «Тор», «Зоопарк» та відвідали низку військових лігв.
Головні тези:
- Під удари СБС потрапили багаточисельні російські склади МТЗ.
- Також ворог не зміг вберегти свій радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби з високою точністю.
Нові успіхи СБС — перші подробиці
За словами “Мадяра”, під удари його воїнів потрапили резервуари з паливом на «Морському нафтовому терміналі» у Феодосії (ТОТ Крим).
Цю операцію успішно реалізували Птахи 9 бату «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра».
Ба більше, вдалося вияти та знищити ворожі:
ЗРК «Бук-М3» на ТОТ Запорізької області;
ЗРК «Тор-М2» на ТОТ Донецької області;
рідкісну РЛС «Зоопарк-1М» на ТОТ Запорізької обл.
Як зазначив командувач СБС, йдеться про токсичний радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби з високою точністю, який є запеклим ворогом для артилерії СОУ.
Більше по темі
