СБС уразили нафтотермінал у Феодосії — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

СБС
Read in English

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив, що його воїни завдали потужних ударів по нафтотерміналу у Феодосії. Окрім того, бійці СБС успішно вполювали російські «Бук», «Тор», «Зоопарк» та відвідали низку військових лігв.

Головні тези:

  • Під удари СБС потрапили багаточисельні російські склади МТЗ.
  • Також ворог не зміг вберегти свій радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби з високою точністю.

Нові успіхи СБС — перші подробиці

За словами “Мадяра”, під удари його воїнів потрапили резервуари з паливом на «Морському нафтовому терміналі» у Феодосії (ТОТ Крим).

Цю операцію успішно реалізували Птахи 9 бату «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра».

Ба більше, вдалося вияти та знищити ворожі:

  • ЗРК «Бук-М3» на ТОТ Запорізької області;

  • ЗРК «Тор-М2» на ТОТ Донецької області;

  • рідкісну РЛС «Зоопарк-1М» на ТОТ Запорізької обл.

Як зазначив командувач СБС, йдеться про токсичний радіолокаційний комплекс контрбатарейної боротьби з високою точністю, який є запеклим ворогом для артилерії СОУ.

Уражено багаточисельні хробачі склади МТЗ попалено Птахами 9 бату «Кайрос» 414 обр СБС «Птахи Мадяра» у нп Суходільськ, ТОТ Луганської област та склади БПЛА та пункт передполітної підготовки дронів смолоскипом палав у нп Степне, ТОТ Донецької обл, прикурювали пілоти 413 окремого полку СБС «Рейд», — наголосив командувач СБС.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?