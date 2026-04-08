Путін знайшов для Росії нового союзника

Як вдалося дізнатися Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін активно посилює військову та політичну співпрацю з Мадагаскаром. Фактично він скористався зміною влади після перевороту восени 2025 року, а також війною на Близькому Сході.

Путін активно “вербує” Мадагаскар

Журналісти звертають увагу на те, що нова влада країни, яка почала керувати Мадагаскаром після жовтневого військового перевороту, публічно подякувала Путіну за постачання вертольотів, техніки та гуманітарної допомоги.

Що важливо розуміти, після приходу до влади на Мадагаскарі військових на чолі з полковником Міхаелем Рандріаніріною, який і очолив державу, Москва дуже швидко перекинула на острів військових та озброєння для забезпечення безпеки режиму.

Красномовним фактом є те, що Рандріаніріна здійснив перший закордонний візит до Москви, де і провів зустріч з Путіним.

Таким чином він фактично начхав на багаторічну традицію лідерів Мадагаскару відвідувати Париж — столицю колишньої метрополії.