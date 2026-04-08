Путін знайшов для Росії нового союзника
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін знайшов для Росії нового союзника

Путін
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін активно посилює військову та політичну співпрацю з Мадагаскаром. Фактично він скористався зміною влади після перевороту восени 2025 року, а також війною на Близькому Сході.

Головні тези:

  • На Мадагаскарі створили проросійську політичну партію “Африканська ініціатива”.
  • Це не перша спроба Росії закріпитись на острові.

Путін активно “вербує” Мадагаскар

Журналісти звертають увагу на те, що нова влада країни, яка почала керувати Мадагаскаром після жовтневого військового перевороту, публічно подякувала Путіну за постачання вертольотів, техніки та гуманітарної допомоги.

Що важливо розуміти, після приходу до влади на Мадагаскарі військових на чолі з полковником Міхаелем Рандріаніріною, який і очолив державу, Москва дуже швидко перекинула на острів військових та озброєння для забезпечення безпеки режиму.

Красномовним фактом є те, що Рандріаніріна здійснив перший закордонний візит до Москви, де і провів зустріч з Путіним.

Таким чином він фактично начхав на багаторічну традицію лідерів Мадагаскару відвідувати Париж — столицю колишньої метрополії.

Опитані Bloomberg аналітики зазначають, що Москва посилює вплив в Африці, використовуючи відволікання США на війну з Іраном. Мадагаскар представляє стратегічний інтерес через розташування біля ключового маршруту постачання нафти в Індійському океані та багатих запасів корисних копалин, включаючи кобальт, графіт та рідкісноземельні метали (8-е місце у світі).

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?