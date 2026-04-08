Глава Пентагона дурить Трампа звітами щодо війни в Ірані

Згідно з даними видання The Washington Post, заяви та звіти міністра оборони США Піта Гегсета щодо війни на Близькому Сході є "надто оптимістичними" та фактично дезінформують президента Дональда Трампа та весь американський народ.
Головні тези:
- Трамп не знає правди про розвиток війни на Близькому Сході.
- У Білому домі заперечують, що Гегсет дурить президента США.
Пентагон гіперболізує успіхи США на Близькому Сході
За словами журналістів, химерна, однак успішна місія з порятунку пілотів збитого Іраном винищувача F-15E вказує на те, що гучні заяви Гегсета про панування США в повітрі є перебільшенням.
Красномовним фактом є постійні заяви Гегсета про те, що іранський режим "не має протиповітряної оборони" і "нічого не може вдіяти" щодо вторгнення США з повітря.
Попри це, Дональд Трамп змушений був публічно оголосити, що Тегеран знищив американський винищувач F-15 ракетою з тепловим наведенням.
Як стверджують інсайдери, також у команди Трампа є багато питань до Гегсета щодо заяв про успішні зусилля США у процесу знищення ракетних та безпілотних програм Ірану.
Що важливо розуміти, понад 50% ракетних пускових установок Тегерану залишається неушкодженою.
Ба більше, іранський режим має у своєму розпорядженні ще тисячі безпілотників.
