Глава Пентагона дурить Трампа звітами щодо війни в Ірані
Джерело:  The Washington Post

Згідно з даними видання The Washington Post, заяви та звіти міністра оборони США Піта Гегсета щодо війни на Близькому Сході є "надто оптимістичними" та фактично дезінформують президента Дональда Трампа та весь американський народ.

Головні тези:

  • Трамп не знає правди про розвиток війни на Близькому Сході.
  • У Білому домі заперечують, що Гегсет дурить президента США.

Пентагон гіперболізує успіхи США на Близькому Сході

За словами журналістів, химерна, однак успішна місія з порятунку пілотів збитого Іраном винищувача F-15E вказує на те, що гучні заяви Гегсета про панування США в повітрі є перебільшенням.

Піт не говорить президенту правду. В результаті президент постійно повторює оманливу інформацію, — заявив ЗМІ інсайдер у Білому домі.

Красномовним фактом є постійні заяви Гегсета про те, що іранський режим "не має протиповітряної оборони" і "нічого не може вдіяти" щодо вторгнення США з повітря.

Попри це, Дональд Трамп змушений був публічно оголосити, що Тегеран знищив американський винищувач F-15 ракетою з тепловим наведенням.

Йому пощастило. Це був щасливий випадок, — почав виправдовуватися американський лідер.

Як стверджують інсайдери, також у команди Трампа є багато питань до Гегсета щодо заяв про успішні зусилля США у процесу знищення ракетних та безпілотних програм Ірану.

Що важливо розуміти, понад 50% ракетних пускових установок Тегерану залишається неушкодженою.

Ба більше, іранський режим має у своєму розпорядженні ще тисячі безпілотників.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Пакистан передав США та Ірану план припинення війни
Пакистан намагається помирити США та Іран
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Усю країну можна знищити за одну ніч". Трамп публічно звернувся до Ірану
The White House
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп погодився зупинити бомбардування Ірану у разі розблокування Ормузької протоки
Donald Trump
Трамп

