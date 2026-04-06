Пакистан передав США та Ірану план припинення війни
Пакистан передав США та Ірану план припинення війни

Пакистан намагається помирити США та Іран
Джерело:  Reuters

Згідно з даними інсайдерів Reuters, офіційні Вашингтон та Тегеран отримали від Пакистану рамковий план щодо припинення бойових дій та подальшого укладання мирної угоди. Цілком імовірно, його можуть узгодити 6 квітня.

Головні тези:

  • Остаточна мирна угода передбачатиме зобов'язання Ірану не прагнути до отримання ядерної зброї.
  • Однак поки Тегеран не взяв на себе жодних зобов'язань.

Пакистан намагається помирити США та Іран

Як стверджують анонімні джерела, Пакистан передав свій план США та Ірану уночі 5 квітня.

У вказаному документі йдеться про негайне припинення вогню та подальше укладення всеосяжної угоди.

Окрім того, вже відбулися переговори між главою штабу пакистанської армії Асім Муніром, віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спеціальним посланником Стівом Віткоффом та очільником МЗС Ірану Ірану Аббасом Аракчі.

План Пакистану передбачає, що припинення бойових дій відбудеться негайно, ​що призведе до відкриття Ормузької протоки.

Ба більше, протягом наступних 15-20 днів Вашингтон та Тегеран продовжать роботу над ширшим врегулюванням.

Угода, яку попередньо назвали "Ісламабадською", ​включатиме регіональні рамки щодо судноплавства Ормузькою протокою, а остаточні особисті переговори очікуються у столиці Пакистану.

За словами інсайдерів, фінальна мирна угода передбачатиме зобов'язання Ірану не прагнути до отримання ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій та розблокування заморожених активів.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ціни на нафту стрімко зростають після заяв Трампа щодо Ірану
нафта
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сенатори США кинули виклик Трампу через НАТО
Сенат
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми не згодні". Мелоні публічно виступила проти Трампа
Мелоні також кинула виклик Трампу

