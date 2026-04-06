Ціни на нафту стрімко зростають після заяв Трампа щодо Ірану

2 квітня ціни на нафту зросли більш ніж на 5 доларів, оскільки президент США Дональд Трамп заявив, що його країна продовжить атаки по Ірану без зобов’язань щодо конкретних термінів припинення війни, що посилило побоювання інвесторів щодо тривалих перебоїв у постачанні.
Головні тези:
- Заява Трампа про продовження атак на Іран призвела до різкого зростання цін на нафту.
- Безпека постачання нафти знаходиться під загрозою у зв'язку з ескалацією конфлікту з Іраном.
- Можливість перебоїв у постачанні нафти може стати причиною подальшого підвищення цін на ринку.
Трамп своїми заявами знову підняв ціни на нафту
Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 6,33 долара (на 6,3%) до 107,49 долара за барель до 04:07 за Гринвічем (до 06:07 за Києвом).
Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 5,28 доларів (на 5,3%) до 105,40 долара за барель.
Зростання цін відбулося після того, як обидві марки раніше подешевшали більш ніж на 1 долар напередодні телевізійного звернення Трампа до нації, завершивши попередню сесію на нижчому рівні.
Ринки реагують на те, що у промові американського президента «не було чіткої згадки про припинення вогню чи дипломатичні переговори», зауважила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Садчева.
Загрози морському судноплавству зростають з посиленням регіонального конфлікту. У середу Міністерство оборони Катару повідомило, що у водах країни іранська крилата ракета влучила у нафтових танкер, орендований компанією QatarEnergy.
Очільник Міжнародного енергетичного агентства також попередив, що перебої із постачанням почнуть позначатися на економіці Європи вже у квітні.
Раніше континент був захищений вантажами, контракти на поставку яких були укладені до початку війни, йдеться у матеріалі.
