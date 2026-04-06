Ціни на нафту стрімко зростають після заяв Трампа щодо Ірану

2 квітня ціни на нафту зросли більш ніж на 5 доларів, оскільки президент США Дональд Трамп заявив, що його країна продовжить атаки по Ірану без зобов’язань щодо конкретних термінів припинення війни, що посилило побоювання інвесторів щодо тривалих перебоїв у постачанні.

Трамп своїми заявами знову підняв ціни на нафту

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 6,33 долара (на 6,3%) до 107,49 долара за барель до 04:07 за Гринвічем (до 06:07 за Києвом).

Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 5,28 доларів (на 5,3%) до 105,40 долара за барель.

Зростання цін відбулося після того, як обидві марки раніше подешевшали більш ніж на 1 долар напередодні телевізійного звернення Трампа до нації, завершивши попередню сесію на нижчому рівні.

Ринки реагують на те, що у промові американського президента «не було чіткої згадки про припинення вогню чи дипломатичні переговори», зауважила старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Садчева.

Якщо напруженість посилиться або зростуть ризики на морі, нафта може досягти нових максимумів, оскільки ринки враховують у цінах можливі перебої з постачанням.

Загрози морському судноплавству зростають з посиленням регіонального конфлікту. У середу Міністерство оборони Катару повідомило, що у водах країни іранська крилата ракета влучила у нафтових танкер, орендований компанією QatarEnergy.

Очільник Міжнародного енергетичного агентства також попередив, що перебої із постачанням почнуть позначатися на економіці Європи вже у квітні.

Раніше континент був захищений вантажами, контракти на поставку яких були укладені до початку війни, йдеться у матеріалі.