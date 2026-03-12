Ціни на нафту знову перевищують 100 дол за барель

Ціна бареля нафти Brent, міжнародного стандарту, перевищила 100 доларів за барель у четвер вранці, всього через кілька днів після того, як вона підскочила до майже 120 доларів.

Ціни на нафту знову зростають

Ціни на нафту злетіли більш ніж на 9% через погіршення ситуації з постачанням у зв'язку з іранськими атаками на комерційні судна в районі Ормузької протоки.

Ціна на нафту марки WTI, яка є еталоном для США, підскочила до близько 95 доларів за барель. Поширити

АР зазначає, що останні атаки ознаменували ескалацію кампанії Ірану, спрямованої на те, щоб завдати достатньої шкоди світовій економіці та змусити США й Ізраїль припинити війну, яка почалася 12 днів тому. Однак немає жодних ознак інтенсивність війни знижується.

Раніше Ебрахім Зольфакарі, речник центрального військового штабу Ірану "Хатам аль-Анбія", заявив, що світ повинен готуватися до підняття ціни на нафту до понад 200 дол. за барель.

Станом на ранок 11 березня ціна на нафту Brent становила 86,92 дол за барель. 11 березня ціни на нафту знизилися далі після повідомлень про те, що Міжнародне енергетичне агентство пропонує найбільший у своїй історії випуск нафти зі стратегічних резервів. На настрої тиснуть ризики перебоїв постачання через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном.