Ціни на газ і нафту стрімко зростають через бойові дії на Близькому Сході

Ціни на природний газ у Європі різко зросли після початку бойових дій на Близькому Сході. Так само збільшується і ціна на нафту, яка досягла чотирірічного максимуму.

Військова операція проти Ірану підвищила ціни на нафту і газ

Базові ф’ючерси підскочили до 25% — це найбільше зростання з серпня 2023 року. Безпосередньою причиною зростання є те, що рух танкерів через Ормузьку протоку цими вихідними майже зупинився.

Ця вузька водна артерія — ключовий маршрут для транспортування енергоресурсів і забезпечує перевезення близько 20% світового експорту скрапленого природного газу.

На думку фахівців, ситуація загрожує найсерйознішим потрясінням для газових ринків із часу вторгнення Росії в Україну чотири роки тому, яке суттєво вплинуло на світову торгівлю енергоносіями.

Експерти сходяться на тому, що будь-які перебої посилять конкуренцію за альтернативні джерела постачання, і це підштовхне ціни в усьому світі, зокрема й у Європі, яка особливо вразлива, оскільки її запаси газу незвично низькі. Цього літа регіону потрібно імпортувати значні обсяги скрапленого природного газу, щоб поповнити сховища перед наступною зимою.

Якщо судноплавство через Ормузьку протоку буде зупинене на місяць, ціни на газ у Європі можуть зрости більш ніж удвічі, вважають аналітики Goldman Sachs Group Inc. У цьому випадку можливий стрибок європейських цін та спотових цін на зріджений природний газ в Азії на 130% — до 25 доларів за мільйон британських теплових одиниць.

Війна в Ірані також може спричинити найбільший "нафтовий шок" за останні роки. На думку фахівців, ціни швидко підскочать у найближчій перспективі і триматимуться на високому рівні невизначений період. Експерти зазначають, що іранське керівництво (точніше те, що від нього залишилося) може розглядати втягування сусідніх країн Перської затоки в кризу як один із небагатьох способів примусити США повернутися за стіл переговорів. Поширити

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:30 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла майже на 10%, до 79,97 долара за барель. Американська нафта марки WTI підскочила майже 9%, до 73 доларів за барель.

Bloomberg зазначає, що рух танкерів Ормузькою протокою, через яку транспортується 20% виробленої у світі нафти, майже зупинився. Судовласники та трейдери взяли паузу через поширення конфлікту.

У відповідь на розширення конфлікту ОПЕК+ домовилася про підвищення квот на видобуток нафти з 1 квітня на 206 000 барелів на день.