Іран атакував ОАЕ понад 500 дронами і 167 ракетами, є жертви
Категорія
Світ
Дата публікації

Іран атакував ОАЕ понад 500 дронами і 167 ракетами, є жертви

ОАЕ розкрили наслідки атак з боку Ірану
Read in English
Джерело:  CNN

Влада Об'єднаних Арабських Еміратах офіційно підтвердила, що троє людей загинули внаслідок регулярних атак іранського режиму на ОАЕ.

Головні тези:

  • ППО ОАЕ знешкодила 94,5% іранських балістичних ракет і ударних дронів.
  • Десятки людей постраждали, однак їхньому життю нічого не загрожує.

ОАЕ розкрили наслідки атак з боку Ірану

З офіційною заявою виступило Міністерство оборони країни.

Як стверджує відомство, серед жертв іранських ударів — громадяни Пакистану, Непалу та Бангладешу.

Їх убили ворожі дрони, які "змогли прорватися через систему протиповітряної оборони ОАЕ та спричинили руйнування на землі".

Окрім того, наголошується, що ще щонайменше ще 58 осіб зазнали незначних травм.

Міноборони стверджує, що загалом Іран запустив по ОАЕ 165 балістичних ракет, з яких 152 були знищені засобами ППО країни, а 13 впали в море. Також вдалося ліквідувати дві крилаті ракети.

Іран запустив загалом 541 безпілотник, з яких 506 були перехоплені, а 35 впали на території країни. Уламки впали в різних районах країни внаслідок перехоплення балістичних ракет і безпілотників системами протиповітряної оборони, що призвело до незначних і помірних матеріальних збитків низці цивільних об'єктів.

Що важливо розуміти, ППО Об'єднаних Арабських Еміратів перехопила 94,5% балістичних ракет і ударних безпілотників, які Іран випустив протягом минулої доби.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін уперше відреагував на ліквідацію свого союзника Хаменеї
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран ударив ракетами по військових базах Британії
Іран намагається втягнути Британію у війну
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран уже знайшов заміну ліквідованому лідеру Хаменеї
Іран уже знайшов заміну Хаменеї

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?