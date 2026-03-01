Іран атакував ОАЕ понад 500 дронами і 167 ракетами, є жертви

Влада Об'єднаних Арабських Еміратах офіційно підтвердила, що троє людей загинули внаслідок регулярних атак іранського режиму на ОАЕ.
Головні тези:
- ППО ОАЕ знешкодила 94,5% іранських балістичних ракет і ударних дронів.
- Десятки людей постраждали, однак їхньому життю нічого не загрожує.
ОАЕ розкрили наслідки атак з боку Ірану
З офіційною заявою виступило Міністерство оборони країни.
Як стверджує відомство, серед жертв іранських ударів — громадяни Пакистану, Непалу та Бангладешу.
Їх убили ворожі дрони, які "змогли прорватися через систему протиповітряної оборони ОАЕ та спричинили руйнування на землі".
Окрім того, наголошується, що ще щонайменше ще 58 осіб зазнали незначних травм.
Міноборони стверджує, що загалом Іран запустив по ОАЕ 165 балістичних ракет, з яких 152 були знищені засобами ППО країни, а 13 впали в море. Також вдалося ліквідувати дві крилаті ракети.
Що важливо розуміти, ППО Об'єднаних Арабських Еміратів перехопила 94,5% балістичних ракет і ударних безпілотників, які Іран випустив протягом минулої доби.
