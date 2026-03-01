Іран уже знайшов заміну ліквідованому лідеру Хаменеї
Категорія
Світ
Дата публікації

Іран уже знайшов заміну ліквідованому лідеру Хаменеї

Іран уже знайшов заміну Хаменеї
Read in English
Джерело:  The Times of Israel

Офіційний Тегеран призначив аятолу Алірезу Арафі тимчасово виконуючим обов'язки Верховного лідера Ірану. Це рішення було ухвалене після ліквідації Алі Хаменеї 28 лютого внаслідок ударів США та Ізраїлю.

Головні тези:

  • Аліреза Арафі - іранський шиїтський священнослужитель.
  • Він взяв на себе відповідальність за тимчасове управління країною.

Іран уже знайшов заміну Хаменеї

Як вдалося дізнатися журналістам, Аліреза Арафі уже призначили членом тимчасової ради.

Саме він взяв на себе відповідальність за виконання обов'язків Верховного лідера під час перехідного періоду.

З заявою з цього приводу виступила речниця ради Мохсена Дехнаві

Рада з визначення доцільності обрала аятолу Алірезу Арафі членом тимчасової керівної ради.

Згідно з останніми даними, тимчасова рада, членами якої є президент і глава судової влади, буде керувати Іраном до тих пір, поки Асамблея експертів "якнайшвидше не обере постійного лідера".

Не так давно журналісти стверджували, що в перехідний період Іран очолять президент Масуд Пезешкіан, глава судової влади Голям Хоссейн Мохсені-Еджеї, а також один з членів Ради вартових конституції.

Що важливо розуміти, Аліреза Арафі — іранський шиїтський священнослужитель. До Ісламської революції він був проповідником і письменником.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Союзники змусили Трампа атакувати Іран — інсайдери
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін уперше відреагував на ліквідацію свого союзника Хаменеї
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран ударив ракетами по військових базах Британії
Іран намагається втягнути Британію у війну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?