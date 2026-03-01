Іран уже знайшов заміну ліквідованому лідеру Хаменеї

Офіційний Тегеран призначив аятолу Алірезу Арафі тимчасово виконуючим обов'язки Верховного лідера Ірану. Це рішення було ухвалене після ліквідації Алі Хаменеї 28 лютого внаслідок ударів США та Ізраїлю.

Іран уже знайшов заміну Хаменеї

Як вдалося дізнатися журналістам, Аліреза Арафі уже призначили членом тимчасової ради.

Саме він взяв на себе відповідальність за виконання обов'язків Верховного лідера під час перехідного періоду.

З заявою з цього приводу виступила речниця ради Мохсена Дехнаві

Рада з визначення доцільності обрала аятолу Алірезу Арафі членом тимчасової керівної ради. Поширити

Згідно з останніми даними, тимчасова рада, членами якої є президент і глава судової влади, буде керувати Іраном до тих пір, поки Асамблея експертів "якнайшвидше не обере постійного лідера".

Не так давно журналісти стверджували, що в перехідний період Іран очолять президент Масуд Пезешкіан, глава судової влади Голям Хоссейн Мохсені-Еджеї, а також один з членів Ради вартових конституції.

Що важливо розуміти, Аліреза Арафі — іранський шиїтський священнослужитель. До Ісламської революції він був проповідником і письменником.