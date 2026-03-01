Иран уже нашел замену ликвидированному лидеру Хаменеи

Официальный Тегеран назначил аятоллу Алирезу Арафи временно исполняющим обязанности Верховного лидера Ирана. Это решение было принято после ликвидации Али Хаменеи 28 февраля в результате ударов США и Израиля.
Главные тезисы
- Алиреза Арафи – иранский шиитский священнослужитель.
- Он взял на себя ответственность за временное управление страной.
Иран уже нашел замену Хаменеи
Как удалось узнать журналистам, Алирез Арафи уже назначен членом временного совета.
Именно он взял на себя ответственность за исполнение обязанностей Верховного лидера в переходный период.
С заявлением по этому поводу выступила спикер совета Мохсена Дехнави:
Согласно последним данным, временный совет, членами которого являются президент и глава судебной власти, будет руководить Ираном до тех пор, пока Ассамблея экспертов "скорее всего не изберет постоянного лидера".
Недавно журналисты утверждали, что в переходный период Иран возглавят президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, а также один из членов Совета стражей конституции.
Что важно понимать, Алиреза Арафи — иранский шиитский священнослужитель. До Исламской революции он был проповедником и писателем.
