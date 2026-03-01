Иран уже нашел замену ликвидированному лидеру Хаменеи

Официальный Тегеран назначил аятоллу Алирезу Арафи временно исполняющим обязанности Верховного лидера Ирана. Это решение было принято после ликвидации Али Хаменеи 28 февраля в результате ударов США и Израиля.

Иран уже нашел замену Хаменеи

Как удалось узнать журналистам, Алирез Арафи уже назначен членом временного совета.

Именно он взял на себя ответственность за исполнение обязанностей Верховного лидера в переходный период.

С заявлением по этому поводу выступила спикер совета Мохсена Дехнави:

Совет по определению целесообразности избрал аятоллу Алирезу Арафи членом временного совета.

Согласно последним данным, временный совет, членами которого являются президент и глава судебной власти, будет руководить Ираном до тех пор, пока Ассамблея экспертов "скорее всего не изберет постоянного лидера".

Недавно журналисты утверждали, что в переходный период Иран возглавят президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, а также один из членов Совета стражей конституции.

Что важно понимать, Алиреза Арафи — иранский шиитский священнослужитель. До Исламской революции он был проповедником и писателем.