Иран ударил ракетами по военным базам Британии
Иран пытается втянуть Британию в войну
Читати українською
Источник:  The Independent

Иран выпустил по меньшей мере 2 ракеты в направлении Кипра, чтобы разгромить находящиеся там британские военные базы. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Главные тезисы

  • Власти Британии обращают внимание на безразборчивость иранской мести.
  • Лондон призывает Тегеран остановиться, пока не стало слишком поздно.

По мнению министра Хили, иранские ракеты действительно пытались атаковать британские базы.

Он также подчеркнул: последние действия Тегерана демонстрируют, "насколько безразборна иранская месть".

Глава Минобороны подтвердил, что 300 британских военных находились вблизи целей в Бахрейне.

Некоторые из них были в нескольких сотнях метров от места ракетного удара, — добавил Хили.

Журналисты обращают внимание на то, что он выступил в утреннем эфире вскоре после того, как премьер-министр Кир Стармер заявил, что официальный Лондон отдал приказ "самолетам в небе" над Ближним Востоком о проведении оборонных операций.

Хили повторил призывы британского лидера к Ирану прекратить ракетные удары и отказаться от своих программ вооружения.

Это произошло после того, как США и Израиль приступили к серии ракетных ударов по Ирану в рамках превентивных действий, направленных на уничтожение военной инфраструктуры и руководства страны, включая верховного лидера аятолла Хаменеи.

