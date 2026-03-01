Иран ударил ракетами по военным базам Британии

Иран выпустил по меньшей мере 2 ракеты в направлении Кипра, чтобы разгромить находящиеся там британские военные базы. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Иран пытается втянуть Британию в войну

По мнению министра Хили, иранские ракеты действительно пытались атаковать британские базы.

Он также подчеркнул: последние действия Тегерана демонстрируют, "насколько безразборна иранская месть".

Глава Минобороны подтвердил, что 300 британских военных находились вблизи целей в Бахрейне.

Некоторые из них были в нескольких сотнях метров от места ракетного удара, — добавил Хили.

Журналисты обращают внимание на то, что он выступил в утреннем эфире вскоре после того, как премьер-министр Кир Стармер заявил, что официальный Лондон отдал приказ "самолетам в небе" над Ближним Востоком о проведении оборонных операций.

Хили повторил призывы британского лидера к Ирану прекратить ракетные удары и отказаться от своих программ вооружения.