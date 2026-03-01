Иран начал "самую мощную наступательную операцию" против США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально объявил о старте "мощнейшей наступательной операции в истории Исламской Республики" против Израиля и американских военных баз.

КСИР пригрозил местью США и Израилю

Что важно понимать, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) — военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран. Согласно статье 150 конституции страны, существует параллельно с вооруженными силами Ирана и отвечает за "защиту Исламской революции и ее свершений".

Именно КСИР объявил о начале "самой мощной наступательной операции в истории Исламской Республики" против Израиля и американских военных баз — это произошло после того, как 28 февраля стало известно о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Более того, сообщается о гибели командующего сухопутными силами КСИР Мохаммада Пакпура.

С заявлением по этому поводу сразу выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Он начал утверждать, что ликвидация Хаменеи является "тяжким преступлением", а также добавил, что страна переходит к стадии полномасштабного возмездия.

Иранский президент обратился к США и Израилю с предупреждением: мол, иранский ответ будет настолько мощным, что заставит Вашингтон и Тель-Авив капитулировать.